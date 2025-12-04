Вартість житла після війни зросте в рази — експертка Сьогодні 20:04 — Нерухомість

Вартість житла після війни зросте в рази — експертка

Ціни на житло в Україні можуть значно зрости після завершення війни. Вже зараз продовжують дорожчати будівельні матеріали, зростають витрати на робочу силу і самі будівельні роботи.

Про це розповіла юристка, засновниця та директорка ріелторської компанії «Гармонія нерухомості» Тетяна Царелунга, передає УНІАН.

Причини можливого подорожчання

Царелунга зазначила, що багато людей не готові вкладати кошти під час війни, а інвестори працюють у складних умовах і розуміють наявні ризики. Після завершення бойових дій інвестиційна активність може збільшитись, забудовники почнуть розширювати будівництво і ціна житла зросте.

Вона додала, що вартість матеріалів і робіт уже суттєво зросла і може збільшитись ще більше, що вплине на ціну квадратного метра.

«Тому й вартість житла зросте в рази», — сказала Царелунга.

Динаміка цін під час війни

За її словами, зниження цін сьогодні немає. Падіння відбулося лише у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ринок зупинили паніка і невизначеність. Вона пояснила, що тоді було складно визначити реальну вартість житла та зрозуміти, за якою ціною купувати або продавати нерухомість.

«Житло зростає в ціні щомісячно на якусь певну величину. Тобто падіння немає», — відмітила експертка.

Царелунга нагадала, що на початку вторгнення люди зосереджували увагу на безпеці і рішення ухвалювали під впливом панічних настроїв. Через пів року після початку бойових дій ціни стабілізувалися і почали зростати. Вона додала, що сьогодні ціни поступово збільшуються і не демонструють спад. На її думку, після завершення війни житло може подорожчати в рази.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на київську рієлторку Ірину Луханіну писав , що незважаючи на війну, українською нерухомістю дедалі активніше цікавляться іноземні покупці. Більшість із них орієнтуються «на перспективу», розраховуючи, що після закінчення війни ціни на українську нерухомість різко підуть вгору.

Як свідчить аналітика Dim. Ria, середні ціни на вторинному ринку нерухомості продовжують зростати. Натомість попит знизився майже у всіх регіонах. Найдоступніші однокімнатні квартири — у Запорізькій області: у середньому за однокімнатку тут просять $17 тис. Найдорожче житло — у Києві: середня ціна однокімнатної квартири у жовтні досягла $95 тис.

🔎 Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.