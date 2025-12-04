0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вартість житла після війни зросте в рази — експертка

Нерухомість
105
Вартість житла після війни зросте в рази — експертка
Вартість житла після війни зросте в рази — експертка
Ціни на житло в Україні можуть значно зрости після завершення війни. Вже зараз продовжують дорожчати будівельні матеріали, зростають витрати на робочу силу і самі будівельні роботи.
Про це розповіла юристка, засновниця та директорка ріелторської компанії «Гармонія нерухомості» Тетяна Царелунга, передає УНІАН.

Причини можливого подорожчання

Царелунга зазначила, що багато людей не готові вкладати кошти під час війни, а інвестори працюють у складних умовах і розуміють наявні ризики. Після завершення бойових дій інвестиційна активність може збільшитись, забудовники почнуть розширювати будівництво і ціна житла зросте.
Вона додала, що вартість матеріалів і робіт уже суттєво зросла і може збільшитись ще більше, що вплине на ціну квадратного метра.
«Тому й вартість житла зросте в рази», — сказала Царелунга.

Динаміка цін під час війни

За її словами, зниження цін сьогодні немає. Падіння відбулося лише у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ринок зупинили паніка і невизначеність. Вона пояснила, що тоді було складно визначити реальну вартість житла та зрозуміти, за якою ціною купувати або продавати нерухомість.
«Житло зростає в ціні щомісячно на якусь певну величину. Тобто падіння немає», — відмітила експертка.
Царелунга нагадала, що на початку вторгнення люди зосереджували увагу на безпеці і рішення ухвалювали під впливом панічних настроїв. Через пів року після початку бойових дій ціни стабілізувалися і почали зростати. Вона додала, що сьогодні ціни поступово збільшуються і не демонструють спад. На її думку, після завершення війни житло може подорожчати в рази.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на київську рієлторку Ірину Луханіну писав, що незважаючи на війну, українською нерухомістю дедалі активніше цікавляться іноземні покупці. Більшість із них орієнтуються «на перспективу», розраховуючи, що після закінчення війни ціни на українську нерухомість різко підуть вгору.
Як свідчить аналітика Dim. Ria, середні ціни на вторинному ринку нерухомості продовжують зростати. Натомість попит знизився майже у всіх регіонах. Найдоступніші однокімнатні квартири — у Запорізькій області: у середньому за однокімнатку тут просять $17 тис. Найдорожче житло — у Києві: середня ціна однокімнатної квартири у жовтні досягла $95 тис.
🔎 Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
УНІАН
НерухомістьЖитлова нерухомістьКвартираРинок нерухомості
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems