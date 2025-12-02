Чи будуть діяти нові правила для покупців нерухомості з 2026 року Сьогодні 16:03 — Нерухомість

Чи будуть діяти нові правила для покупців нерухомості з 2026 року

Нещодавно у ЗМІ та соцмережах поширювалися повідомлення про нібито запровадження з 1 січня 2026 року нових правил під час купівлі нерухомості. У Міністерстві юстиції цю інформацію спростували та надали роз’яснення.

Що кажуть у Мін’юсті

нотаріуси під час операцій з нерухомістю виконують функції суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Тобто фактично виступають контролерами, які стежать за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. У відомстві наголосили , що вже понад десять роківпід час операцій з нерухомістю виконують функції суб’єктівТобто фактично виступають контролерами, які стежать за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.

Читайте також Приватизація житла: які зміни пропонує законопроєкт

Одним із таких обов’язків є перевірка джерел походження коштів під час угод із нерухомістю на суму від 400 тис. грн. Для цього нотаріус може вимагати документи, що підтверджують доходи або джерела надходження коштів — наприклад:

декларацію про майновий стан і доходи,

документи про спадщину,

подарунок,

позику чи кредит,

дохід від продажу іншого майна.

У Мін’юсті підкреслили, що законодавство у сфері фінансового моніторингу, яке регулює ці вимоги до нотаріусів, не змінювалося.

Перевірка походження коштів була обов’язковою і залишається такою відповідно до чинних норм.

Раніше ми повідомляли, що вкрай важливо, щоб усі документи на нерухомість — будинок, квартиру чи земельну ділянку — були оформлені правильно. Якими саме документами можна підтвердити право власності на нерухоме майно — читайте тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.