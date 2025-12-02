Чи будуть діяти нові правила для покупців нерухомості з 2026 року

0 800 307 555
Нерухомість
105
Нещодавно у ЗМІ та соцмережах поширювалися повідомлення про нібито запровадження з 1 січня 2026 року нових правил під час купівлі нерухомості. У Міністерстві юстиції цю інформацію спростували та надали роз’яснення.

Що кажуть у Мін’юсті

У відомстві наголосили, що вже понад десять років нотаріуси під час операцій з нерухомістю виконують функції суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Тобто фактично виступають контролерами, які стежать за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.
Одним із таких обов’язків є перевірка джерел походження коштів під час угод із нерухомістю на суму від 400 тис. грн. Для цього нотаріус може вимагати документи, що підтверджують доходи або джерела надходження коштів — наприклад:
  • декларацію про майновий стан і доходи,
  • документи про спадщину,
  • подарунок,
  • позику чи кредит,
  • дохід від продажу іншого майна.
У Мін’юсті підкреслили, що законодавство у сфері фінансового моніторингу, яке регулює ці вимоги до нотаріусів, не змінювалося.
Перевірка походження коштів була обов’язковою і залишається такою відповідно до чинних норм.
Раніше ми повідомляли, що вкрай важливо, щоб усі документи на нерухомість — будинок, квартиру чи земельну ділянку — були оформлені правильно. Якими саме документами можна підтвердити право власності на нерухоме майно — читайте тут.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
