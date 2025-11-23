Приватизація житла: які зміни пропонує законопроєкт Сьогодні 08:02 — Нерухомість

Приватизація житла: які зміни пропонує законопроєкт

Вже понад 30 років громадяни України користуються правом безоплатно приватизувати державне та комунальне житло. Але 2025 рік може стати переломним для людей, які досі не оформили приватизацію.

У липні Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики», яким підготовлене підґрунтя для припинення безоплатної приватизації.

Про те, що о відбувається з приватизацією сьогодні розповідають аналітики Юридичної компанії Кolt

Станом на початок листопада 2025 року процес приватизації житла в Україні продовжує діяти за звичними правилами. Громадяни можуть безоплатно набути займані квартири, будинки, житлові приміщення у гуртожитках у приватну власність.

Базові умови приватизації передбачають, що:

право мають громадяни України, які постійно проживають у державному або комунальному житлі на підставі ордера;

набути у власність помешкання можна один раз безоплатно з розрахунку 21 кв. м загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю;

за надлишкову площу слід доплачувати, але можна розстрочити оплату на 10 років;

всі повнолітні члени сім’ї повинні дати письмову згоду на приватизацію.

Для здійснення приватизації необхідно зібрати пакет документів та разом із заявою подати до місцевого органу приватизації за місцем проживання, дочекатися розгляду заяви та прийняття рішення, видачі свідоцтва про право власності на квартиру та зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Про що йдеться в законопроєкті

Ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту № 12377 — черговий крок до проведення системної реформи житлової сфери. У разі прийняття законопроєкту буде скасований Житловий кодекс, що діє з 1983 року. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» 1992 року буде скасований після завершення перехідного періоду, а саме: не раніше ніж через рік з моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Зміни, які пропонує реформа:

припинення приватизації державного та комунального житла;

створення Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, де можна стати на облік, подати заявку та відстежувати свій статус;

службові квартири надаватимуть тимчасово, на період роботи, за пільговою платою;

держава розвиватиме фонд соціального житла, яке надаватиметься в оренду для ВПО, багатодітних сімей, військових та інших осіб;

органи місцевого самоврядування керуватимуть комунальним фондом і вирішуватимуть, кому надавати житло.

Наразі законопроєкт № 12377 доопрацьовують, враховуючи пропозиції народних депутатів.

Після ухвалення у другому читанні та підписання Президентом закон набуде чинності і після завершення перехідного періоду приватизація державного та комунального житла припиниться.

Що робити тим, хто не приватизував житло

Якщо ви не встигли приватизувати квартиру, житло залишиться у державній або комунальній власності. Таке житло може бути передане в користування або ж в оренду.

Однак статус орендаря суттєво відрізняється від статусу власника: ви не зможете продати, обміняти, подарувати чи заповісти квартиру.

Неприватизована квартира не переходить у спадок.

Також у разі прийняття Закону та завершення перехідного періоду можливість приватизації буде скасована, а особи, які не приватизувати житло, можуть втратити на нього право.

Тому якщо ви проживаєте у державній або комунальній квартирі й досі не приватизували її, необхідно якнайшвидше з’ясувати перелік документів для проведення приватизації, правовий статус житла та чи є підстави, щоб його приватизувати.

