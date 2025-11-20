Чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу: де шукають житло
Війна суттєво змінила житлові пріоритети українців, сформувався новий ринок нерухомості. Дуже знизився інтерес до дорогих міських квартир. Найголовнішими стали безпека, автономність і практичність.
Попит на житло бізнес- та преміумкласу у великих містах стрімко падає.
Про це розказала рієлторка Марина Куць, пише 24 Канал.
Особливо сильно змінилася привабливість квартир на останніх поверхах. Навіть орендарі частіше обирають з 3 по 6 поверхи, і ціни на такі квартири значно вищі.
Житло у передмісті
Останні два роки показали, що українці суттєво змінили своє бачення комфортного житла.
Якщо раніше популярність мали квартири у центрі міста чи преміальні комплекси з панорамними краєвидами, то тепер дедалі більше покупців роблять вибір на користь заміських будинків.
Читайте також
Інтерес зростає до невисоких забудов — таунхаусів, дуплексів та котеджів. Покупці прагнуть мати власну ділянку для відпочинку, життя без шуму міста та можливості зробити житло автономним під час блекауту.
Регіони
Це формує стабільно високий попит у передмістях Києва, Львова, Вінниці, Тернополя та Івано-Франківська.
Покупців приваблюють:
- приватність і менше шуму;
- автономні системи та можливість встановлення резервних джерел енергії;
- віддаленість від інфраструктурних об’єктів, які можуть бути потенційно небезпечними;
- простір, який забезпечує відчуття захищеності.
Усе це робить заміське житло бажанішим за міські багатоповерхівки, навіть якщо вони належать до преміального класу.
Що шукають покупці
Сучасні вимоги до житла стали більш практичними, ніж будь-коли. Люди перестали розглядати нерухомість лише як спосіб інвестувати гроші або показати статус. На перше місце вийшла функціональність і здатність квартири або будинку забезпечити комфортне життя навіть у нестабільних умовах.
Серед основних критеріїв:
- наявність укриття або безпечної зони в будівлі;
- можливість підключення до генератора чи альтернативних джерел живлення;
- індивідуальне опалення або інші автономні системи;
- енергоефективність та перспективи повної або часткової енергонезалежності.
Поділитися новиною
Також за темою
Чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу: де шукають житло
Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)
Скільки зараз коштують квартири в новобудовах по Україні
У Дубаї відкрили готель-хмарочос: що там є (відео)
Лівий берег Києва чи передмістя — де вигідніше орендувати житло
Які ціни на гуртожиток у 2025: Київ, Львів та Харків