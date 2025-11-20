0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу: де шукають житло

Нерухомість
289
Чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу: де шукають житло
Чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу: де шукають житло
Війна суттєво змінила житлові пріоритети українців, сформувався новий ринок нерухомості. Дуже знизився інтерес до дорогих міських квартир. Найголовнішими стали безпека, автономність і практичність.
Попит на житло бізнес- та преміумкласу у великих містах стрімко падає.
Про це розказала рієлторка Марина Куць, пише 24 Канал.
Читайте також
Особливо сильно змінилася привабливість квартир на останніх поверхах. Навіть орендарі частіше обирають з 3 по 6 поверхи, і ціни на такі квартири значно вищі.

Житло у передмісті

Останні два роки показали, що українці суттєво змінили своє бачення комфортного житла.
Якщо раніше популярність мали квартири у центрі міста чи преміальні комплекси з панорамними краєвидами, то тепер дедалі більше покупців роблять вибір на користь заміських будинків.
Читайте також
Інтерес зростає до невисоких забудов — таунхаусів, дуплексів та котеджів. Покупці прагнуть мати власну ділянку для відпочинку, життя без шуму міста та можливості зробити житло автономним під час блекауту.

Регіони

Це формує стабільно високий попит у передмістях Києва, Львова, Вінниці, Тернополя та Івано-Франківська.
Покупців приваблюють:
  • приватність і менше шуму;
  • автономні системи та можливість встановлення резервних джерел енергії;
  • віддаленість від інфраструктурних об’єктів, які можуть бути потенційно небезпечними;
  • простір, який забезпечує відчуття захищеності.
Усе це робить заміське житло бажанішим за міські багатоповерхівки, навіть якщо вони належать до преміального класу.
Читайте також

Що шукають покупці

Сучасні вимоги до житла стали більш практичними, ніж будь-коли. Люди перестали розглядати нерухомість лише як спосіб інвестувати гроші або показати статус. На перше місце вийшла функціональність і здатність квартири або будинку забезпечити комфортне життя навіть у нестабільних умовах.
Серед основних критеріїв:
  • наявність укриття або безпечної зони в будівлі;
  • можливість підключення до генератора чи альтернативних джерел живлення;
  • індивідуальне опалення або інші автономні системи;
  • енергоефективність та перспективи повної або часткової енергонезалежності.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьГрошіРинок землі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems