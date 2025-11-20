Чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу: де шукають житло Вчора 21:03 — Нерухомість

Чому впав попит на дорогі квартири преміумкласу: де шукають житло

Війна суттєво змінила житлові пріоритети українців, сформувався новий ринок нерухомості. Дуже знизився інтерес до дорогих міських квартир. Найголовнішими стали безпека, автономність і практичність.

Попит на житло бізнес- та преміумкласу у великих містах стрімко падає.

Про це розказала рієлторка Марина Куць, пише 24 Канал

Читайте також Скільки зараз коштують квартири в новобудовах по Україні

Особливо сильно змінилася привабливість квартир на останніх поверхах. Навіть орендарі частіше обирають з 3 по 6 поверхи, і ціни на такі квартири значно вищі.

Житло у передмісті

Останні два роки показали, що українці суттєво змінили своє бачення комфортного житла.

Якщо раніше популярність мали квартири у центрі міста чи преміальні комплекси з панорамними краєвидами, то тепер дедалі більше покупців роблять вибір на користь заміських будинків.

Читайте також Аналітика ринку житлової нерухомості: ціни та тренди

Інтерес зростає до невисоких забудов — таунхаусів, дуплексів та котеджів. Покупці прагнуть мати власну ділянку для відпочинку, життя без шуму міста та можливості зробити житло автономним під час блекауту.

Регіони

Це формує стабільно високий попит у передмістях Києва, Львова, Вінниці, Тернополя та Івано-Франківська.

Покупців приваблюють:

приватність і менше шуму;

автономні системи та можливість встановлення резервних джерел енергії;

віддаленість від інфраструктурних об’єктів, які можуть бути потенційно небезпечними;

простір, який забезпечує відчуття захищеності.

Усе це робить заміське житло бажанішим за міські багатоповерхівки, навіть якщо вони належать до преміального класу.

Читайте також Через які борги можуть конфіскувати квартиру — законопроєкт

Що шукають покупці

Сучасні вимоги до житла стали більш практичними, ніж будь-коли. Люди перестали розглядати нерухомість лише як спосіб інвестувати гроші або показати статус. На перше місце вийшла функціональність і здатність квартири або будинку забезпечити комфортне життя навіть у нестабільних умовах.

Серед основних критеріїв:

наявність укриття або безпечної зони в будівлі;

можливість підключення до генератора чи альтернативних джерел живлення;

індивідуальне опалення або інші автономні системи;

енергоефективність та перспективи повної або часткової енергонезалежності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.