Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)

Середні ціни на вторинному ринку нерухомості продовжують зростати. Натомість попит знизився майже у всіх регіонах.

Про це свідчить аналітика Dim.Ria.

Що відбувається із цінами на житло на вторинці

Однокімнатки

Найдоступніші однокімнатні квартири — у Запорізькій області: у середньому за однокімнатку тут просять $17 тис.

Найдорожче житло — у Києві: середня ціна однокімнатної квартири у жовтні досягла $95 тис.

Двокімнатки

Найдешевші середні ціни в таких регіонах:

Запорізька — $24 000; Херсонська — $28 000; Миколаївська — $32 000; Сумська — $32 900; Харківська — $39 900.

Трикімнатки

Регіони із найнижчою середньою вартістю об’єкту:

Сумська — $30 000; Запорізька — $32 000; Миколаївська — $40 000; Харківська— $45 500.

Ціни на вторинці столиці

Якщо детальніше проаналізувати ціни у столиці, то тут зберігається велика різниця між районами:

Печерський район — найдорожчий, середня ціна $200 тис.

Деснянський — найбільш бюджетний, середня вартість $47,5 тис.

Попит впав в усіх областях

У жовтні попит на вторинне житло впав по всій країні. Найбільше скорочення зафіксовано у:

Хмельницькій обл. — -39%,

Харківській — -26%,

Тернопільській — -18%.

Пропозиції також поменшало

Кількість оголошень про продаж вторинного житла в жовтні помітно скоротилася майже у всіх областях.

Зростання пропозиції зафіксовано лише у двох регіонах:

Волинська обл. — +6%,

Чернівецька — +2%.

