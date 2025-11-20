0 800 307 555
Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)

Нерухомість
1173
Середні ціни на вторинному ринку нерухомості продовжують зростати. Натомість попит знизився майже у всіх регіонах.
Про це свідчить аналітика Dim.Ria.

Що відбувається із цінами на житло на вторинці

Однокімнатки

  • Найдоступніші однокімнатні квартири — у Запорізькій області: у середньому за однокімнатку тут просять $17 тис.
  • Найдорожче житло — у Києві: середня ціна однокімнатної квартири у жовтні досягла $95 тис.
Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)
Двокімнатки

Найдешевші середні ціни в таких регіонах:
  1. Запорізька — $24 000;
  2. Херсонська — $28 000;
  3. Миколаївська — $32 000;
  4. Сумська — $32 900;
  5. Харківська — $39 900.
Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)

Трикімнатки

Регіони із найнижчою середньою вартістю об’єкту:
  1. Сумська — $30 000;
  2. Запорізька — $32 000;
  3. Миколаївська — $40 000;
  4. Харківська— $45 500.
Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)
Ціни на вторинці столиці

Якщо детальніше проаналізувати ціни у столиці, то тут зберігається велика різниця між районами:
  • Печерський район — найдорожчий, середня ціна $200 тис.
  • Деснянський — найбільш бюджетний, середня вартість $47,5 тис.
Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)

Попит впав в усіх областях

У жовтні попит на вторинне житло впав по всій країні. Найбільше скорочення зафіксовано у:
  • Хмельницькій обл. — -39%,
  • Харківській — -26%,
  • Тернопільській — -18%.
Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)
Пропозиції також поменшало

Кількість оголошень про продаж вторинного житла в жовтні помітно скоротилася майже у всіх областях.
Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)
Зростання пропозиції зафіксовано лише у двох регіонах:
  • Волинська обл. — +6%,
  • Чернівецька — +2%.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у розрізі цін на житло у новобудовах у багатьох областях України зафіксовано підвищення вартості квадратного метра.
Світлана Вишковська
