Де в Україні продають найдешевше житло на вторинці (інфографіка)
Середні ціни на вторинному ринку нерухомості продовжують зростати. Натомість попит знизився майже у всіх регіонах.
Про це свідчить аналітика Dim.Ria.
Що відбувається із цінами на житло на вторинці
Однокімнатки
- Найдоступніші однокімнатні квартири — у Запорізькій області: у середньому за однокімнатку тут просять $17 тис.
- Найдорожче житло — у Києві: середня ціна однокімнатної квартири у жовтні досягла $95 тис.
Двокімнатки
Найдешевші середні ціни в таких регіонах:
- Запорізька — $24 000;
- Херсонська — $28 000;
- Миколаївська — $32 000;
- Сумська — $32 900;
- Харківська — $39 900.
Трикімнатки
Регіони із найнижчою середньою вартістю об’єкту:
- Сумська — $30 000;
- Запорізька — $32 000;
- Миколаївська — $40 000;
- Харківська— $45 500.
Ціни на вторинці столиці
Якщо детальніше проаналізувати ціни у столиці, то тут зберігається велика різниця між районами:
- Печерський район — найдорожчий, середня ціна $200 тис.
- Деснянський — найбільш бюджетний, середня вартість $47,5 тис.
Попит впав в усіх областях
У жовтні попит на вторинне житло впав по всій країні. Найбільше скорочення зафіксовано у:
- Хмельницькій обл. — -39%,
- Харківській — -26%,
- Тернопільській — -18%.
Пропозиції також поменшало
Кількість оголошень про продаж вторинного житла в жовтні помітно скоротилася майже у всіх областях.
Зростання пропозиції зафіксовано лише у двох регіонах:
- Волинська обл. — +6%,
- Чернівецька — +2%.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у розрізі цін на житло у новобудовах у багатьох областях України зафіксовано підвищення вартості квадратного метра.
