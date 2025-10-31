У Києві житло у 5−10 разів дешевше, ніж у столицях ЄС Сьогодні 13:00 — Нерухомість

У Києві житло у 5−10 разів дешевше, ніж у столицях ЄС

У Києві вартість квадратного метра нового житла у 2025 році становить близько $1300. Тоді як у багатьох столицях Європи ціни за «квадрат» у 5−10 разів вищі.

Про це повідомляє ЛУН.

Ціни в Європі

Вартість квадратного метра нового житла в обраних столицях ЄС у 2024 році:

Париж — $12 400;

Люксембург — $12 800;

Лондон — $9 530;

Берлін — $8 300

Копенгаген — $7 600;

Мадрид — $6 900;

Рим — $4 400.

У сусідніх з Україною столицях ціни на житло значно вищі. Наприклад, у Варшаві квадратний метр коштує близько $4 400, у Братиславі — приблизно $4 500, а в Бухаресті — $2000 за квадрат.

А що з цінами на житло в Україні

За даними ЛУН, у жовтні 2025 року вартість квадратного метра житла була такою:

Київ — $1 300 за м²;

Львів — $1 370;

Одеса та Ужгород — $1 090;

Рівне, Чернівці та Вінниця — $990;

Луцьк — $950;

Івано-Франківськ — $880.

Нові квартири у прифронтових регіонах коштують дешевше:

у Харкові - $670 за м²;

Запоріжжі — $570;

Сумах — $620;

Харкові — $670.

Натомість у Дніпрі вартість нового житла сягнула $1 070 за кв.м.

«Якщо дивитися на українські міста, то Дніпро можна назвати „українською Анкарою“ — $1070 за м², майже як у столиці Туреччини», — коментують аналітики ЛУН.

Раніше Finance.ua повідомляв , що на вторинці українського ринку нерухомості аналітики фіксують справжні парадокси: у найдорожчих західних містах країни, Львові та Ужгороді, ціни на 1-кімнатні квартири несподівано просіли (за пів року).

Як свідчать підрахунки ЛУН і work.ua, на початок жовтня мешканцям Києва потрібно в середньому 7,5 років зарплат, щоб купити однокімнатну квартиру. У Львові цей показник становить 8,1 років, а в Дніпрі — 4,9 роки.

