У Києві житло у 5−10 разів дешевше, ніж у столицях ЄС
У Києві вартість квадратного метра нового житла у 2025 році становить близько $1300. Тоді як у багатьох столицях Європи ціни за «квадрат» у 5−10 разів вищі.
Про це повідомляє ЛУН.
Ціни в Європі
Вартість квадратного метра нового житла в обраних столицях ЄС у 2024 році:
- Париж — $12 400;
- Люксембург — $12 800;
- Лондон — $9 530;
- Берлін — $8 300
- Копенгаген — $7 600;
- Мадрид — $6 900;
- Рим — $4 400.
У сусідніх з Україною столицях ціни на житло значно вищі. Наприклад, у Варшаві квадратний метр коштує близько $4 400, у Братиславі — приблизно $4 500, а в Бухаресті — $2000 за квадрат.
А що з цінами на житло в Україні
За даними ЛУН, у жовтні 2025 року вартість квадратного метра житла була такою:
- Київ — $1 300 за м²;
- Львів — $1 370;
- Одеса та Ужгород — $1 090;
- Рівне, Чернівці та Вінниця — $990;
- Луцьк — $950;
- Івано-Франківськ — $880.
Нові квартири у прифронтових регіонах коштують дешевше:
- у Харкові - $670 за м²;
- Запоріжжі — $570;
- Сумах — $620;
- Харкові — $670.
Натомість у Дніпрі вартість нового житла сягнула $1 070 за кв.м.
«Якщо дивитися на українські міста, то Дніпро можна назвати „українською Анкарою“ — $1070 за м², майже як у столиці Туреччини», — коментують аналітики ЛУН.
Раніше Finance.ua повідомляв, що на вторинці українського ринку нерухомості аналітики фіксують справжні парадокси: у найдорожчих західних містах країни, Львові та Ужгороді, ціни на 1-кімнатні квартири несподівано просіли (за пів року).
Як свідчать підрахунки ЛУН і work.ua, на початок жовтня мешканцям Києва потрібно в середньому 7,5 років зарплат, щоб купити однокімнатну квартиру. У Львові цей показник становить 8,1 років, а в Дніпрі — 4,9 роки.
