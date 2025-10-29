У яких районах Києва, Львова, Одеси та Дніпра найбільше купують житло: аналітика OLX
Попит на купівлю житла у великих містах України залишається відносно стабільним. Найпомітніше зростання фіксується у Львові, а також частково у Києві. Водночас Одеса і Дніпро зберігають торішній рівень активності без суттєвих змін.
Аналітики OLX Нерухомість з’ясували, у яких районах чотирьох найбільших міст України спостерігається найвищий попит на купівлю житла та як змінилися показники у порівнянні з минулим роком.
Київ
У столиці найбільший стрибок попиту зафіксовано у Деснянському районі, у вересні 2025 року на одне оголошення припадало 10 відгуків (проти 6 у 2024-му). Це найвищий показник серед усіх районів міста.
Далі за популярністю йдуть:
- Святошинський і Оболонський райони — по 7 відгуків на одне оголошення;
- Дніпровський і Дарницький — по 6;
- Подільський, Голосіївський і Шевченківський — по 5.
Найменше цікавляться житлом у Солом’янському (4 відгуки) та Печерському (3 відгуки) районах.
Львів
У Львові попит на квартири зріс майже у всіх районах. Найактивніше шукають житло у Франківському районі, де у вересні 2025 року було 15 відгуків на одне оголошення, тоді як рік тому лише 7.
Також високий попит спостерігається у:
- Личаківському районі — 13 відгуків;
- Залізничному — 11;
- Шевченківському — 10;
- Галицькому — 9.
Єдиний район, де активність знизилася, — Сихівський: 6 відгуків проти 8 торік.
Одеса
В Одесі активність покупців залишилася на рівні минулого року. У Київському, Приморському та Хаджибейському районах по 3 відгуки на одне оголошення, що відповідає торішнім показникам. Лише в Пересипському районі попит зменшився до 2 відгуків (проти 3 у вересні 2024 року).
Дніпро
У Дніпрі суттєвих змін також не спостерігається. У Самарському, Соборному, Центральному, Чечелівському та Шевченківському районах по 3 відгуки на оголошення, як і торік. У Новокодацькому районі попит трохи зріс (5 відгуків проти 4), тоді як у Індустріальному та Амур-Нижньодніпровському навпаки, зменшився до 3 відгуків.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на архітектора Олега Гречуха та експертку з ринку нерухомості Олену Гайдамаху писав, що попит серед українців на хрущовки залишається сталим. Хрущовки становлять близько 10% ринку нерухомості Києва. Багато з них розташовані в центральних районах, тож вартість таких квартир залишається високою.
Аналітики OLX Нерухомість також повідомляли, що більшість українців, які планують купівлю житла, мають обмежений бюджет — до $50 тисяч, тоді як понад $100 тисяч готові витратити лише одиниці. Для більшості українців (57%) немає різниці, де купувати — у новобудові чи на вторинному ринку. Водночас 31% шукають лише «вторинку», а 12% — виключно нове житло від забудовників. Детальніше про головні критерії для купівлі житла читайте тут.
