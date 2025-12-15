0 800 307 555
укр
Ціни на оренду квартир в Україні стабілізувалися — аналітики (інфографіка)

На ринку оренди в Україні зараз затишшя: ціни у багатьох регіонах не зростають, а в деяких навіть знизилися від 1 до 10%.
Про це свідчить оновлена аналітика за листопад від Dim.Ria.

Скільки коштує оренда квартир по Україні

Закарпатська область залишається регіоном із найвищою середньою вартістю оренди: за однокімнатку тут просять у середньому 18,5 тис. грн в місяць. Другу позицію займає Київ, де середня вартість оренди складає майже 15 тис. грн.
Традиційно дорогими для оренди залишаються відносно безпечні західні і центральні регіони країни:
  • Львівська обл. — середня ціна оренди 1-кімн. квартири становить 14 350 грн;
  • Івано-Франківська — 14 350 грн;
  • Вінницька — 14 000 грн;
  • Волинська — 14 000 грн.
А ось найдешевше житло можна орендувати у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 5 тис. грн.
До речі, раніше ми повідомляли, що військові нарікають, що ціни на квартири біля лінії зіткнення захмарні — часто перевищують вартість оренди у Києві чи Львові.
Ринок оренди у Києві

Якщо розглядати Київ детальніше: найдорожча оренда в Печерському районі — 22 500 грн.
Натомість найдешевшими столичними районами для оренди є:
  • Деснянський — 9 500 грн за однокімнатну квартиру;
  • Святошинський — 12 000 грн;
  • Дніпровський — 13 000 грн.
Пропозиція і попит

За даними Dim. Ria, у листопаді на ринку оренди стало помітно більше нових оголошень у більшості областей.
Найбільший стрибок — у Волинській області, де кількість пропозицій зросла одразу на 60%.
Як і кількість пропозиції, інтерес до оренди наприкінці осені почав зростати майже по всій країні. Найбільший приріст зафіксовано у Херсонській області (+17%), а також у Закарпатській (+12%) та Львівській (+11%) областях.
В окремих регіонах попит на оренду продовжує падати: найпомітніше — в Одеській (-9%) та Чернігівській (-8%) областях. У столиці також фіксується падіння інтересу до оренди житла в листопаді — на -3%.
Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, в Україні триває підготовка до реформи житлової політики, і однією з ключових тем став ринок оренди житла. Зокрема, пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно. Реєстрацію можна буде здійснити через ЦНАП або нотаріуса. Вартість процедури оцінюють приблизно у 3 тисячі гривень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
