Кількість пропозицій житла під «єОселю» зросла в рази: в яких містах найбільше Сьогодні 16:07 — Нерухомість

Кількість пропозицій житла під «єОселю» зросла в рази: в яких містах найбільше

За рік помітно збільшилася кількість оголошень про продаж житла з можливістю оформлення іпотечного кредиту «єОселя». Якщо торік у жовтні таких пропозицій було 5,8 тис., то у жовтні 2025 — майже 17 тисяч.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

На які типи нерухомості найбільше зросла пропозиція

Найпомітніше зростає пропозиція будинків та однокімнатних квартир.

Популярність будинків пояснюють підвищеним попитом на автономне житло серед українців, тоді як однокімнатки залишаються найбільш доступним варіантом для першої квартири.

Найбільше за рік зросла кількість оголошень з можливістю оформлення через «єОселю» на:

будинки — приріст склав 231% (з 1 603 у жовтні 2024 до 5 307 оголошень у жовтні 2025);

1-кімнатні квартири — приріст 168% (з 1 874 до 5 030 оголошень);

2-кімнатні квартири — приріст 188% (з 1 421 до 4 104 оголошень);

3-кімнатні квартири — приріст 166% (з 789 до 2 102 оголошень).

За даними аналітиків, найбільший річний приріст оголошень із фільтром «підходить під вимоги єОселя» зафіксовано у таких містах: Кропивницький +369% (з 13 до 61 оголошення), Харків +287% (з 295 до 1 141), Вінниця +272% (з 64 до 238), Хмельницький +270% (з 84 до 311), Суми +254% (з 63 до 223) та Одеса +243% (з 168 до 576).

«єОселя»: хто середній користувач програми та який має дохід

Раніше Finance.ua писав , що середній дохід на місяць покупця житла за пільговою державною програмою складає від 40 тисяч гривень.

Станом на листопад 2025 року середня сума кредиту за програмою «єОселя» становить 1,68 млн грн.

Найчастіше іпотечні кредити оформлені на чоловіків — 65%. Середній вік позичальника знаходиться в діапазоні 26−45 років (77,8%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.