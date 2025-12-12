Скільки зараз коштують квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Попри війну і зростання цін, українці дедалі більше цікавляться купівлею нерухомості, зокрема у новобудовах.
Аналітики Dim.Ria з’ясували, в яких областях попит і пропозиція на нове житло зростає найбільше, ат що відбувається із цінами на житло від забудовників.
Що із цінами на нові квартири
Вартість квадратного метра нового житла значно коливається, залежно від регіону.
Найбільше подорожчали «квадрати» у столиці (+7,5%) та Львівській (+4,9%) областях.
Водночас за місяць ціни у кількох областях пішли вниз. Наприклад, у Рівненській області середній цінник за кв. м знизився на 6,2% до $900, а в Миколаївській — на 4,4% до $661/м².
Де найдешевше
Найнижчі ціни — в окремих прифронтових регіонах:
- Сумська обл. — $576/м²;
- Запорізька — $588/м²;
- Миколаївська — $661/м²;
- Чернігівська — $679/м².
Де найдорожче
Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у листопаді становила $1 427/м².
За ним у рейтингу найдорожчих за середньою ціною слідують:
- Львівська обл. — $1 187/м²;
- Закарпатська — - $1 119/м²;
- Дніпропетровська — - $1 112/м²;
- Вінницька — $1 010/м²;
- Кіровоградська — - $1 090/м².
Читайте також
Попит vs пропозиція
Попит на новобудови серед українців у листопаді зростав у більшості регіонів країни. Найбільше цікавилися купівлею нового житла на заході країни:
- в Івано-Франківській (+23%),
- Волинській (+20%),
- Львівській (+20%) областях.
Водночас дослідники зафіксували зниження попиту у деяких східних та південних регіонах: найбільше — у Миколаївській (-20%) та Одеській (-15%).
Щодо пропозиції, то у листопаді частка працюючих відділів продажу новобудов не змінилася (83%). За місяць по Україні в експлуатацію ввели 9 нових будинків на 18 секцій загалом: 10 секцій — у Львівській, 7 — у Київській (4 з яких у самій столиці), 1 — у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів та зростання заробітної плати підштовхували ціни на первинці нерухомості до зростання. Додатковий вплив мали геополітичні події, зокрема вибори Трампа та потенційне «завершення війни» — ці фактори додавали оптимізму покупцям і девелоперам.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки зараз коштують квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Ринок первинки в 2025 році: де житло подорожчало найбільше (інфографіка)
Іпотека для військовослужбовців стане доступнішою
ЄБРР профінансує нові проєкти доступного житла у Київській області
Найдорожчі міста для оренди житла в Україні: підсумки 2025 року
У 2025 році ціни на квартири зросли навіть у містах, що найбільше зазнають обстрілів — ЛУН