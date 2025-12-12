0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки зараз коштують квадратні метри у новобудовах (інфографіка)

Нерухомість
61
Скільки зараз коштують квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Скільки зараз коштують квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Попри війну і зростання цін, українці дедалі більше цікавляться купівлею нерухомості, зокрема у новобудовах.
Аналітики Dim.Ria з’ясували, в яких областях попит і пропозиція на нове житло зростає найбільше, ат що відбувається із цінами на житло від забудовників.

Що із цінами на нові квартири

Вартість квадратного метра нового житла значно коливається, залежно від регіону.
Найбільше подорожчали «квадрати» у столиці (+7,5%) та Львівській (+4,9%) областях.
Водночас за місяць ціни у кількох областях пішли вниз. Наприклад, у Рівненській області середній цінник за кв. м знизився на 6,2% до $900, а в Миколаївській — на 4,4% до $661/м².

Де найдешевше

Найнижчі ціни — в окремих прифронтових регіонах:
  • Сумська обл. — $576/м²;
  • Запорізька — $588/м²;
  • Миколаївська — $661/м²;
  • Чернігівська — $679/м².
Скільки зараз коштують квадратні метри у новобудовах (інфографіка)

Де найдорожче

Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у листопаді становила $1 427/м².
За ним у рейтингу найдорожчих за середньою ціною слідують:
  • Львівська обл. — $1 187/м²;
  • Закарпатська — - $1 119/м²;
  • Дніпропетровська — - $1 112/м²;
  • Вінницька — $1 010/м²;
  • Кіровоградська — - $1 090/м².
Читайте також

Попит vs пропозиція

Попит на новобудови серед українців у листопаді зростав у більшості регіонів країни. Найбільше цікавилися купівлею нового житла на заході країни:
  • в Івано-Франківській (+23%),
  • Волинській (+20%),
  • Львівській (+20%) областях.
Водночас дослідники зафіксували зниження попиту у деяких східних та південних регіонах: найбільше — у Миколаївській (-20%) та Одеській (-15%).
Скільки зараз коштують квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Щодо пропозиції, то у листопаді частка працюючих відділів продажу новобудов не змінилася (83%). За місяць по Україні в експлуатацію ввели 9 нових будинків на 18 секцій загалом: 10 секцій — у Львівській, 7 — у Київській (4 з яких у самій столиці), 1 — у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів та зростання заробітної плати підштовхували ціни на первинці нерухомості до зростання. Додатковий вплив мали геополітичні події, зокрема вибори Трампа та потенційне «завершення війни» — ці фактори додавали оптимізму покупцям і девелоперам.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Купівля квартириНовобудовиКвартираЖитлова нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems