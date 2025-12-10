Найдорожчі міста для оренди житла в Україні: підсумки 2025 року Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Найдорожчі міста для оренди житла в Україні: підсумки 2025 року

Ціни на оренду квартир у 2025 році продовжили зростати. Найвищі орендні ставки залишаються в Ужгороді, Львові та Києві, але їх швидко наздоганяють ціни в Івано-Франківську.

Про це свідчать підсумки 2025 року для ринку нерухомості від ЛУН.

Попит на оренду

В 2025 році цікавість українців до оренди зросла, у порівнянні з минулим роком.

Цікаво, що, за даними Google Trends, в поточному році дещо змінилась географія пошуку — якщо в 2024 році активніше шукали квартиру в оренду у східних областях та столичному регіоні, то в 2025 році пошукові запити поступово зміщуються в західну частину країни.

Інфографіка: ЛУН

Однокімнатні квартири й надалі залишаються наймасовішим сегментом на ринку оренди в Києві, оскільки саме вони найчастіше відповідають потребам молодих фахівців та орендарів із обмеженим бюджетом.

Водночас помітна тенденція до зростання інтересу до 2- і 3-кімнатних квартир. Таке житло дедалі частіше обирають сім’ї, переселенці, пари, а також орендарі, які планують проживання на довший строк і надають перевагу більшому комфорту та простору.

Найдорожчі міста для оренди

В 2025 році найдорожчими містами для оренди квартир були Ужгород та Львів, які в сегменті 1-кімнатних суттєво випередили столичні ціни. Наприкінці 2025 року орендні ставки на 1-кімнатні в Ужгороді сягнули 21,3 тис. грн на місяць. У Львові середня ціна оренди таких квартир становить 17 тис. грн, а в Києві — 16 тис. грн. Цікаво, що наприкінці року лідерів майже наздогнав Івано-Франківськ, в якому за рік оренда 1-кімнатних здорожчала на 15% і майже досягла позначки 16 тис. грн.

Проте найвідчутніше зростання орендних ставок за рік було зафіксоване у Кропивницькому, де вони злетіли на третину (+33%). Також суттєве підвищення цін відбулося в Черкасах (+28% від грудня 2024 до грудня 2025 року), Миколаєві та Житомирі (+20%), Одесі (+18%), Харкові (+13%), Хмельницькому та Запоріжжі (+10%).

Проте навіть з огляду на таке підвищення, середня вартість оренди 1-кімнатних у східних містах країни відчутно нижча за ціни в трійці міст з найдорожчою орендою. Зокрема, наприкінці 2025 року 1-кімнатну квартиру в Одесі пропонують за середньою ціною 10 тис. грн на місяць, в Харкові — за 4,5 тис. грн, в Запоріжжі — за 5,5 тис. грн, а в Дніпрі — за 10,5 тис. грн.

Інфографіка: ЛУН

Приблизно так само поводились і орендні ставки на 2-кімнатні квартири — в більшості українських міст вони зросли рік до року. Більше того, в багатьох містах зростання у відсотках було двозначним. Зокрема, в Ужгороді вартість оренди 2-кімнатної збільшилась на 36% (грудень 2024 року до грудня 2025 року) та досягла позначки 29,8 тис. грн, що вивело це місто в лідери за рівнем цін на оренду таких квартир.

Цікаво, що в Києві навпаки рік до року було зафіксовано зниження середніх цін на оренду «двушок» на 4%, до 23 тис. грн. Проте це не завадило столиці увійти в трійку міст з найдорожчою орендою в країні, зайнявши друге місце. На третьому місці Львів з середньою ціною оренди 2-кімнатної на рівні 21 тис. грн. Це на 5% дорожче, ніж у грудні 2024 року.

Якщо ж говорити про міста, в яких за рік орендні ставки на 2-кімнатні зросли найбільше, то варто відзначити Чернівці (+26%), Кропивницький (+22%), Полтаву (+16%), Івано-Франківськ (+15%), Одесу та Вінницю (+13%).

Інфографіка: ЛУН

Дещо іншу картина спостерігається в сегменті оренди 3-кімнатних квартир. Тут у більшості міст середні ставки за рік не змінились. Але у тих містах, в яких зміна все ж таки відбулась, ціна оренди піднялась на відчутний відсоток. Зокрема, на початку грудня 2025 року орендувати 3-кімнатну у Львові на 14% дорожче ніж рік тому, в Одесі — на 15%, в Івано-Франківську — на 20%, в Полтаві — на 25%.

Інфографіка: ЛУН

Аналізуючи ставки в різних містах країни, видно, що в поточному році зберігається відчутний розрив цін на оренду на сході та заході країни — загалом він доходить до 2−4 разів, в залежності від типу квартири.

Терміни пошуку квартир

Попит на оренду в країні залишається на доволі високому рівні. Зокрема в Києві, Львові та Одесі термін експозиції квартири становить 8−9 днів. Цікаво, що за рік в столиці цей термін збільшився з 6 до 8 днів, а ось в Одесі та Львові — навпаки, знизився. Якщо рік тому в Одесі квартира «шукала» орендаря, в середньому, 11 днів, а у Львові — 2 тижні, то сьогодні в цих містах вона здається за 9 днів.

Інфографіка: ЛУН

Співвідношення оренди та вартості квартири

Для оцінки доступності оренди варто подивитись на співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої місцевої орендної ставки.

Наразі найдоступніша оренда квартир спостерігається в Харкові: на 1-кімнатну піде лише 20% середньої місцевої зарплати, на 2-кімнатну — 28%, а на 3-кімнатну — 41%. А ось найобтяжливішою для сімейного бюджету є оренда в Ужгороді: за 1-кімнатну в місті доведеться віддавати 80% середнього місцевого заробітку, а за 2-кімнатну — його взагалі не вистачить, адже вона коштуватиме на 12% більше повної місцевої середньої зарплати.

Інфографіка: ЛУН

Для аналізу економічної доцільності придбання житла, розраховують співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири — і в 2025 році цей показник змістився в бік оренди.

Без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість 1-кімнатної квартири еквівалентна 16,2 рокам її оренди, що на 18% більше ніж торік. У Львові цей показник теж зріс: зараз він, як і в столиці, становить 16,2 роки, і це на 4% більше ніж торік. В Одесі середня вартість квартири дорівнює 17,7 рокам її оренди, що на 7% більше, ніж рік тому. А найдовша «окупність» квартири через оренду — в Рівному, Харкові та Чернігові. В цих містах вона становить 18,6 років, 19,6 років та 23,6 років відповідно.

Інфографіка: ЛУН

