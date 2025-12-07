0 800 307 555
Кожен четвертий переселенець опинився без заощаджень через витрати на оренду житла — ЛУН

Нерухомість
92
В Україні загострилася житлова криза через повномасштабне російське вторгнення. Найбільше від цього страждають внутрішньо переміщені особи: понад 3,5 млн ВПО намагаються інтегруватися у нових громадах, але ключова перешкода — недоступна оренда.
Про це повідомляє ЛУН, посилаючись на дані Міжнародної організації міграції (МОМ).

Скільки коштів витрачають ВПО на оренду житла

Після 2022 року більшість переселенців втратили доступ до власних домівок, через це понад 1,8 млн ВПО вимушені орендувати житло.
У великих містах вони фактично формують попит на орендний ринок — їхня частка серед орендарів сягає 71%.
Проте витрати на оренду житла для більшості стають непосильним фінансовим тягарем. За даними МОМ, половина ВПО витрачають на житло третину щомісячного доходу, а майже 20% - більше половини місячного заробітку.
Аналітики зазначають, кожен четвертий переселенець із найвищим фінансовим навантаженням через оренду вже повністю вичерпав заощадження.
Ці тенденції підтверджують у ЛУН: у більшості відносно безпечних міст оренда «з'їдає» 40−50% доходів, інколи — до 60−70%.
Лише 40% ВПО мають договір оренди

Через відсутність письмового договору кожен десятий переселенець-орендар уже стикався з виселенням без альтернативи.
І хоча у 2025 році запровадили програму субсидування оренди для ВПО, лише 48% переселенців чули про неї, 6% подали заявку, офіційно здавати житло згодні лише 28% орендодавців, а 35% категорично проти будь-якої взаємодії з державою.
Finance.ua вже писав, що з 1 грудня розпочався перший етап нової державної програми житлової допомоги для ВПО, чиї домівки залишилися на ТОТ. ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію.
Житловий ваучер можна витратити на:
  • придбання житла;
  • інвестування у будівництво;
  • сплату першого внеску за іпотечним кредитом;
  • погашення іпотеки.
Нерухомість
