Гетманцев анонсував масштабну програму житлових кредитів під 3%

Ріелтор передає ключі від будинку клієнту.

У Верховній Раді ініціюють запуск масштабної програми доступного житла для українців у межах діяльності Національної установи розвитку (НУР).

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, програма передбачає державну підтримку придбання житла для соціально незахищених категорій населення та має стати одним із ключових напрямів роботи НУР.

Кого охопить програма

Програма орієнтована на соціально незахищені категорії громадян. Зокрема, йдеться про вчителів, медичних працівників, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, а також біженців, які втратили житло внаслідок війни.

Для цих категорій передбачається субсидування кредитів на придбання житла.

Умови кредитування

Кредити на житло надаватимуться за ставкою 3% річних у гривні. При цьому розмір щомісячного платежу за кредитом має відповідати встановленим обмеженням.

Гетманцев наголосив, що платіж за кредитом на придбання квартири не повинен перевищувати:

20−25% середнього доходу домогосподарства, що досягається за рахунок субсидування ставки та подовження максимального терміну кредитування (від 25 років)

середню орендну ставку для регіону +10−15% до неї.

Масштаб і тривалість програми

Програма розрахована на довгострокову реалізацію та не обмежується кількома роками. За попередніми оцінками, вона охопить щонайменше один мільйон українських сімей.

Загальний обсяг фінансування програми, за словами ініціатора, може перевищити 1 трлн грн.

Національна установа розвитку розглядається як ключовий інструмент реалізації програми. Очікується, що у перспективі ця ініціатива стане одним із базових напрямів діяльності НУР, сприятиме післявоєнному відновленню та матиме мультиплікативний ефект для суміжних галузей економіки.

Нагадаємо, в Україні зараз діє програма доступного кредитування житла «єОселя». Процентна ставка:

для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, а також членів сімей зазначених осіб: до 3% річних — протягом десяти років з дати укладення кредитного договору; до 6% річних — починаючи з першого календарного дня одинадцятого року дії кредитного договору;

— протягом десяти років з дати укладення кредитного договору; до — починаючи з першого календарного дня одинадцятого року дії кредитного договору; для інших учасників програми: 7% річних — протягом десяти років з дати укладення кредитного договору та 10% річних — починаючи з першого календарного дня одинадцятого року дії кредитного договору.

