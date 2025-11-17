Як отримати довідку про взяття на облік ВПО без «прописки» Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Як отримати довідку про взяття на облік ВПО без «прописки»

Часто ВПО стикаються з ситуацією, коли «прописка» залишилася на тимчасово окупованій території (ТОТ) або її просто немає в паспорті. Та це не означає, що такі особи не можуть стати на облік як ВПО і отримати відповідну довідку.

Фахівці Юридичного порадника для ВПО пояснили , що треба знати про це.

Які документи потрібні

Під час подання заяви про взяття на облік ВПО достатньо пред’явити:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт, ID-картку, закордонний паспорт), або

документ, що посвідчує спеціальний статус (для іноземців/осіб без громадянства), або

свідоцтво про народження дитини.

Якщо ж у паспорті немає «прописки» (реєстрації чи декларації місця проживання) на території, з якої ви перемістились — тоді потрібно довести факт проживання там на момент початку бойових дій чи окупації.

Чим можна підтвердити проживання

Перелік доказів досить широкий. Законодавство не обмежує заявника лише офіційною реєстрацією. Ви можете надати будь-які документи, які підтверджують, що ви дійсно жили на відповідній території. Наприклад:

військовий квиток із зазначенням місця служби;

трудова книжка з відмітками про місце роботи;

документ, що підтверджує право власності на житло або інше майно;

атестат, диплом або довідка з навчального закладу;

рішення органу влади про влаштування дитини, опіку чи піклування;

медичні документи;

копії документів з відомостями про місце проживання (користування комунальними послугами);е-паспорт або е-паспорт для виїзду за кордон із даними про зареєстроване місце проживання (у тому числі на ім’я батьків або опікунів);

фотографії, відеозаписи тощо.

Читайте також Як стати на квартирний облік ВПО

Фахівці наголошують, що головне — щоб документ або матеріал достовірно підтверджував, що ви жили на тій території до моменту, коли виникли обставини вимушеного переміщення.

А якщо немає навіть паспорта

Така ситуація також не безвихідна. У період воєнного стану дозволяється подати:

електронні документи через застосунок Дія (ID-картка, закордонний паспорт або єДокумент);

довідку про подання документів для оформлення паспорта, яку видає ЦНАП або територіальний підрозділ ДМС.

Головна умова — щоб особу можна було ідентифікувати за даними Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) чи баз ДМС.

Як бути, якщо уповноважений орган відмовляє у видачі довідки ВПО

Традиційно рекомендуємо отримати письмову відмову, оскільки відмови «на словах» не мають жодної юридичної сили та не можуть бути оскаржені.

Підсумуємо: якщо у вас немає «прописки» з ТОТ або території бойових дій — це не перешкода для отримання статусу ВПО. Варто зібрати будь-які документи чи докази, що підтверджують проживання, і подати заяву.

Читайте також Хто має право отримати довідку ВПО

Держава визнає різні форми підтвердження — важливим є наявність хоча б якихось доказів реального зв’язку із місцем проживання до переміщення.

Також експерти радять зробити електронні копії всіх документів (скани, фото) — вони можуть стати у нагоді, якщо оригінали втрачено чи недоступні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.