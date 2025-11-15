Чорна пʼятниця: які знижки доступні туристам Сьогодні 21:20 — Особисті фінанси

Вже зовсім скоро Чорна п’ятниця 2025, і це гарна нагода купити квитки на подорож або забронювати проживання у готелі за кращою ціною.

Наскільки це вигідно, розповідає «Телеканал 24» з посиланням на Booking.com.

Які є знижки під час Чорної п’ятниці 2025

1. Готелі

В Україні середній рівень знижок на проживання у готелях під час Чорної п’ятниці 2025 становить близько 20 — 30%. При цьому акції діють не на всі бронювання, а мають певні умови.

Зазвичай знижка надається лише при новому бронюванні, для визначеного періоду перебування або при мінімальному терміні проживання, наприклад від 3 днів.

Часто потрібне застосування промокоду, а деякі акції не діють з іншими спеціальними пропозиціями.

У світовому масштабі середній рівень знижок на готелі під час Чорної п’ятниці приблизно такий самий 20 — 30%, хоча окремі пропозиції можуть сягати і 40 — 65 %.

Так само діють різні умови: обмеження за датами, мінімальна кількість ночей, промокоди або бонуси, додаткові пакети послуг.

2. Авіаквитки

Наразі інформації про знижки на авіаквитки до Чорної п’ятниці 2025 небагато, проте вже відомо, що авіакомпанії та онлайн‑сервіси планують пропонувати акції на окремі маршрути.

Середній розмір таких знижок може коливатися близько 10 — 30%, залежно від класу обслуговування та напрямку.

Додатково, деякі авіалінії оголошують спеціальні кампанії: наприклад, одна іспанська компанія пропонує знижку до 25% на певні тарифи в межах акції.

3. Тури

Як зазначає Trafalgar, оператори турів і тревел‑сервіси пропонують спеціальні акції на пакетні поїздки, включно з готелем, екскурсіями та транспортом.

Середній розмір знижок може сягати 30 — 40%, залежно від тривалості туру, напрямку та сезону.

Часто пропонуються додаткові бонуси, наприклад більша знижка при груповому бронюванні або пакетні пропозиції «купуй один тур та отримай знижку на другий».

Водночас кількість місць за акційною ціною обмежена, тому популярні тури швидко розкуповуються.

Хоч Чорна п’ятниця 2025 припадає на 28 листопада, у багатьох сервісах та магазинах акції діють вже за декілька днів, а то і тиждень до офіційної дати.

