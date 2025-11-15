0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як позбутися шкідливих фінансових звичок

Особисті фінанси
79
Як позбутися шкідливих фінансових звичок
Як позбутися шкідливих фінансових звичок
Багатьом знайома ситуація, коли зарплата щойно прийшла — а грошей уже немає. Часто проблема повʼязана не з рівнем доходів, а з фінансовими звичками, які формують наші щоденні рішення.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, як змінити свої фінансові звички.

Облік витрат

Протягом тижня спостерігайте, на що ви витрачаєте кошти. Записуйте кожну, навіть незначну покупку (наприклад, кава у кавʼярні чи квиток на автобус).
Так ви зможете оцінити, які витрати є доцільними, а які — є просто звичками.

Уникайте спонтанних витрат

Фахівці радять перед покупкою взяти паузу. Якщо дуже хочеться купити щось незаплановане — зачекайте 24 години. Часто емоційне бажання зникає, а бюджет залишається цілим.

Визначте фінансові цілі

Сформулюйте три конкретні цілі, на які ви хочете накопичити кошти. Це допоможе не просто зекономити, а рухатись до визначеної мети.

Створіть фінансову подушку безпеки

Не обовʼязково відкладати великі суми, навіть невеликі заощадження можуть стати початком фінансової стабільності.
Почніть, наприклад, із 400 гривень на місяць — головне, щоб відкладання було регулярним.

Автоматизуйте корисні дії

У більшості банків можна налаштувати автоматичне відкладення коштів одразу після отримання зарплати.
Коли гроші «йдуть» на заощадження автоматично — ви просто забуваєте про них, а вони в цей час працюють на вас.

Маленькі кроки — великі зміни

Зміна фінансових звичок схожа на спортивне тренування: спочатку буває важко, але з часом ви маєте результат.
Варто почати з простих дій:
  • записуйте витрати,
  • уникайте спонтанних покупок,
  • відкладіть перші 300 гривень.
Через тиждень оцініть свої відчуття: ставлення до грошей зміниться разом із підходом. Навіть одна нова звичка може стати початком вашої фінансової свободи.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems