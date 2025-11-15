ТОП-3 маловідомі професії в Україні: аерозольник, багермейстер і виставник Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

ТОП-3 маловідомі професії в Україні: аерозольник, багермейстер і виставник

В Україні офіційно налічується 9267 професій, і багато з них залишаються майже невідомими для широкого загалу.

У Державній службі зайнятості розповіли про три види спеціальності, про які знають одиниці.

Аерозольник

Це фахівець зі створення скляних виробів за допомогою аеродинамічних технологій.

Аерозольники формують, шліфують і полірують скло, перетворюючи його на готову продукцію.

Освіту аерозольнику можна здобути в коледжі та університеті. Вища освіта найчастіше здобувається на факультеті обладнання і технології скла, спеціальна — у коледжі технологій та дизайну.

Багермейстер

Працівник землесосного судна, який керує роботою такої одиниці технічного флоту.

Судно використовується для видобутку та видалення ґрунту з дна водойм, а також для очищення, поглиблення й добування піску чи гравію.

Крім того, землесосні судна використовуються для будівництва гідротехнічних споруд.

Освіта: вища (морський та внутрішній водний транспорт) або професійно-технічна (судноводіння і виконання багермейстерських робіт).

Виставник

Кваліфікований робітник, що обслуговує печі для випалу скла та кераміки.

Виставник контролює експлуатацію печей, температуру та якість продукції.

Зазвичай має професійно-технічну освіту пічника або проходить навчання безпосередньо на виробництві.

Існують чимало спеціалізацій цієї професії, залежно від типу продукції та особливостей самої печі.

Раніше Finance.ua розповідав про три рідкісні професії, назви яких мало хто чув: авербандник, вініпластник і камбузник.

