У ПФУ пояснили, як отримати довідку про одержання соціальної допомоги

Деякі категорії українців мають право на отримання соціальної допомоги від держави. Іноді їм необхідно мати довідку, яка підтверджує наявність таких виплат.
У Пенсійному фонді України розповіли, як отримати таку довідку.

Як одержати довідку про отримання соцдопомоги

Зазначається, що довідку про отримання або неотримання певного виду соціальної допомоги видає територіальний орган ПФУ.
Для отримання довідки необхідно особисто звернутися або надати документи через законного представника.
Які документи необхідно предʼявити при подачі заяви:
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, який підтверджує повноваження законного представника (за потреби).
Довідка може видаватися людині під час звернення (того ж дня) або надсилатися поштою / електронною поштою, чи через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Довідку можна отримати безпосередньо під час звернення, або її надішлють поштою, електронною поштою чи через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Фахівці наголошують, на електронну пошту довідка надсилається у зашифрованому вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису (за наявності сертифіката шифрування заявника).
