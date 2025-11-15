0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки готівки варто мати на випадок відключень світла

Особисті фінанси
71
Скільки готівки варто мати на випадок відключень світла
Скільки готівки варто мати на випадок відключень світла
Країна-агресор продовжує атакувати українську енергетику, тому відключення світла стали звичним явищем. Фахівці радять відкласти певну суму в готівці на випадок, якщо банкомати чи термінали тимчасово не працюватимуть.
У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, як підготуватись, щоб холод і темрява не застали зненацька.

Яку суму підготувати на випадок блекауту

За порадами експертів, необхідно створити резерв коштів, який дозволить прожити від 7 до 14 днів без доступу до банківських сервісів. Підготуйте купюри різного номіналу.
Якщо родина витрачає близько тисячі гривень на день, «аварійний» запас має становити приблизно 10−15 тисяч гривень.
Базові речі, які варто підготувати на випадок відключень:
  • Вода та їжа. Запасіть питну воду (приблизно 3 літри на людину) та технічну (10 — 12 літрів). Купіть продукти, що довго зберігаються без холодильника — крупи, консерви, сухофрукти, горіхи, шоколад.
  • Аптечка. Підготуйте ліки для щоденного вжитку та базові засоби від застуди чи болю.
  • Документи. Зберігайте копії паспортів, ІПН і медичних довідок у водонепроникному пакеті.
  • Зв’язок. Запишіть на папері номери родичів, лікаря та комунальних служб. Тримайте список у доступному місці й розкажіть дітям, де він знаходиться.
  • Тепло. Подбайте про грілки, генератор, утепліть помешкання.
Finance.ua вже писав, що у Міністерстві цифрової трансформації розповіли про програму «Генератор зв’язку» за якою громадяни та бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами за певну оплату.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems