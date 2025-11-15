Скільки готівки варто мати на випадок відключень світла Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Скільки готівки варто мати на випадок відключень світла

Країна-агресор продовжує атакувати українську енергетику, тому відключення світла стали звичним явищем. Фахівці радять відкласти певну суму в готівці на випадок, якщо банкомати чи термінали тимчасово не працюватимуть.

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли , як підготуватись, щоб холод і темрява не застали зненацька.

Яку суму підготувати на випадок блекауту

За порадами експертів, необхідно створити резерв коштів, який дозволить прожити від 7 до 14 днів без доступу до банківських сервісів. Підготуйте купюри різного номіналу.

Якщо родина витрачає близько тисячі гривень на день, «аварійний» запас має становити приблизно 10−15 тисяч гривень.

Базові речі, які варто підготувати на випадок відключень:

Вода та їжа. Запасіть питну воду (приблизно 3 літри на людину) та технічну (10 — 12 літрів). Купіть продукти, що довго зберігаються без холодильника — крупи, консерви, сухофрукти, горіхи, шоколад.

Аптечка. Підготуйте ліки для щоденного вжитку та базові засоби від застуди чи болю.

Документи. Зберігайте копії паспортів, ІПН і медичних довідок у водонепроникному пакеті.

Зв'язок. Запишіть на папері номери родичів, лікаря та комунальних служб. Тримайте список у доступному місці й розкажіть дітям, де він знаходиться.

Тепло. Подбайте про грілки, генератор, утепліть помешкання.

Finance.ua вже писав , що у Міністерстві цифрової трансформації розповіли про програму «Генератор зв’язку» за якою громадяни та бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами за певну оплату.

