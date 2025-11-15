Автоцивілка: чому вона потрібна та який штраф загрожує за відсутність Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Усі власники авто в Україні повинні мати мати чинний договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Це не лише вимога закону, а й надійний фінансовий захист, без якого у разі ДТП можуть виникнути значні витрати.

Про це розповіли у Моторно (транспортному) страховому бюро України.

Чому потрібна автоцивілка

Штраф

У 2025 році за відсутність чинного полісу ОСЦПВ передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Якщо протягом 15 днів штраф не сплачено, сума зростає до 850 гривень.

Відшкодування збитків при ДТП

Наявність автоцивілки гарантує, що страхова компанія компенсує витрати на ремонт автомобіля потерпілого, лікування постраждалих і відновлення пошкодженого майна.

Якщо у водія, який спричинив ДТП, немає чинного поліса, він повинен самостійно відшкодувати збитки.

У разі відмови платити МТСБУ виплатить потерпілому суму завданої шкоди, а потім стягне її з порушника через регресний позов, включно з витратами на експертизу та суд.

Чинний поліс автоцивілки відкриває низку можливостей:

отримання компенсації, якщо ДТП сталося через іншого водія або незастраховане авто;

оформлення ДТП за Європротоколом без виклику поліції, якщо обидва водії застраховані;

можливість скористатися системою прямого врегулювання, коли збитки відшкодовує ваша страхова компанія.

Як ми вже згадували , у січні-вересні 2025 року страхові компанії здійснили виплати на понад 4,5 млрд грн, врегулювавши 108 213 вимог постраждалих у ДТП.

Порівняно з тим самим періодом 2024 року кількість врегульованих вимог зросла на 3,1%, а загальний обсяг виплат — на 30,7%.

