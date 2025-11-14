Скільки заробляють Fullstack-розробники в Україні (інфографіка) Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють Fullstack-розробники в Україні (інфографіка)

Fullstack — це найбільша категорія вакансій для розробників. Ця категорія з’явилася на Djinni наприкінці 2023 року. Відтоді вона швидко зростає. Зараз у пошуку трохи менше трьох тисяч фулстек розробників. Категорія посідає восьме місце з часткою майже 3.6 відсотка.

Про це повідомляють аналітики Djinni.

Інфографіка: Djinni

У середині листопада в онлайні було майже чотириста п’ятдесят вакансій для фулстеків. Це приблизно 4.35 відсотка. Влітку ця частка була більшою. Восени кількість вакансій загалом зростала, а кількість вакансій для фулстеків залишалась на незмінному рівні.

Кількість фулстеків подвоїлася за два роки

Через збільшення кількості вакансій усе більше кандидатів обирають категорію Fullstack замість фронтенду або бекенду. Кількість фахівців зростає на всіх рівнях досвіду, особливо серед найдосвідченіших. Їхня частка зросла з тридцяти відсотків наприкінці 2023 року до сорока двох відсотків зараз.

На відміну від інших категорій, кількість новачків у фулстек розробці не зменшується. Частка кандидатів без досвіду зросла з одного відсотка наприкінці 2023 року до приблизно чотирьох з половиною відсотків зараз.

Також зросла частка досвідчених фулстеків. Раніше вона становила один відсоток, зараз три.

Зміна категорії на Fullstack відбувається майже удвічі частіше, ніж перехід з цієї категорії на іншу. Загальна кількість таких переходів невелика. Приблизно двісті п’ятдесят кандидатів щомісяця переходять у фулстек і приблизно сто тридцять обирають іншу спеціалізацію. Найчастіше на фулстек переходять спеціалісти з JavaScript, React. js і Node.js. У зворотному напрямку рух тими ж категоріями, але в іншій послідовності.

Частка пропозицій для сеньйорів залишається на рівні приблизно сорока відсотків. Натомість збільшилась кількість вакансій для кандидатів без досвіду з одного до семи відсотків, а також для тих, кому потрібен один рік досвіду з семи до чотирнадцяти відсотків.

Відгуки на вакансії

У жовтні 2025 року фулстек вакансії отримували у середньому сімнадцять відгуків, що трохи вище за середній показник на Djinni. За цим показником категорія посідає шосте місце серед найбільш конкурентних. Влітку кількість відгуків була більшою, а кількість вакансій меншою. Нині конкуренція поступово знижується.

Кандидати отримують вісімнадцять пропозицій рекрутерів на кожні сто відгуків.

Середня зарплата

У 2025 році зарплатні очікування фулстеків знижуються, особливо серед найдосвідченіших.

Медіана очікувань кандидатів з досвідом сім або більше років зараз становить $4500. Минулого року було $5000.

Очікування спеціалістів з досвідом п’ять або шість років зменшилися з $3900 до $3500.

Зарплати кандидатів з досвідом три або чотири роки залишаються на рівні $2500, згідно з інформацією профілів.

Інфографіка: Djinni

Найчастіше у 2025 році наймали спеціалістів з досвідом від трьох до п’яти років. Їх частка становить 22%, минулого року була 17%.

Частка найнятих кандидатів з досвідом 7 або більше років зросла до 20%. Частка найнятих фулстеків без досвіду знизилась, але залишається високою. Це 15%. У більшості інших категорій таких кандидатів лише 5−7%. Найрідше наймають фулстеків з досвідом два роки, таких кандидатів приблизно 12%.

Як і в інших категоріях, зарплатні очікування найнятих фулстеків нижчі за середні діапазони у вакансіях.

Інфографіка: Djinni

Наприклад, у вакансіях для кандидатів з одним роком досвіду рендж становить $800−1600. Кандидати з таким досвідом зазвичай вказують $500−1000. Приблизно половина найнятих мала очікування саме в цьому діапазоні. Це може бути пов’язано з тим, що в описі вакансій зазначають мінімальний досвід, а вилку встановлюють так, щоб отримати відгуки від більш досвідчених спеціалістів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.