Скільки заробляють фронтенд-розробники в Україні — статистика Djinni

Особисті фінанси
Середня зарплата фронтенд-розробника з 5 роками досвіду складає $3−4 тис.
Такі дані наводить платформа Djinni.

Кількість фронтендерів у пошуку зменшується

Станом на середину жовтня в категорії JavaScript (включно з підкатегоріями) на Djinni близько 12 тисяч кандидатів і 300 вакансій.
За останні три роки ця категорія поступово втрачає популярність. Якщо у 2023 році фронтендери становили близько 20% усіх кандидатів, то зараз лише 13%. Частка фронтендових вакансій також знизилася з 7% до 3%, утримуючись останні два роки в межах 3−5%.
Графік: Djinni
Досвід роботи

Близько 40% фронтендерів у пошуку мають понад п’ять років досвіду, і ця частка зросла в півтора рази за майже три роки. Кандидатів без досвіду лише 10%, у липні 2023 року їх було близько 30%.
Зростання кількості сеньйорних спеціалістів спостерігається не лише у фронтенді. Частка JavaScript у групі з досвідом 5+ років залишається стабільною 11−12%, тоді як серед новачків вона зменшилася з 28% до 16%.
У середині 2024 року на Djinni з’явилися підкатегорії JavaScript. Понад половина кандидатів залишаються в основній категорії, а React. js обрали близько третини. Angular і Vue мають кілька сотень кандидатів, Markup — близько сотні, Svelte — кілька десятків. Такий розподіл спостерігається і серед вакансій.
Хоча більшість вакансій призначена для досвідчених спеціалістів, кількість пропозицій для кандидатів без досвіду зросла у чотири рази. Якщо у 2023 році онлайн було близько десяти вакансій для джунів, то зараз до сорока.
Частка JS серед вакансій без вимог до досвіду також зросла з 1−2% у 2023 році до 5% нині. Стільки ж становлять і вакансії для сеньйорів у своїй групі.

Конкуренція

JavaScript залишається однією з найконкурентніших категорій. Фронтенд-вакансії отримують у середньому 53 відгуки на місяць.
Найбільше відгуків залишають кандидати без досвіду — близько 62 на вакансію (у 2023 році було понад 100). Вакансії з вимогами 1−2 роки досвіду отримують приблизно стільки ж, а ті, де потрібно понад 5 років отримують у середньому 37 відгуків.

Зарплатні очікування та реальні пропозиції

Середня зарплата найнятого фронтенд-розробника з п’ятирічним досвідом становить $3−4 тис.
У вакансіях із вимогою трирічного досвіду найчастіше зазначають $3,5 тис., тоді як медіана зарплатних очікувань найнятих кандидатів від $3 тис. до $4 тис.
Графік: Djinni
Як свідчить інфографіка Djinni, зарплати фронтенд-розробників у 2025 році такі:
Без досвіду:
  • вакансії: $300−700;
  • найняті кандидати: $475.
1 рік досвіду:
  • вакансії: $600−1 200;
  • найняті кандидати: $800.
2 роки досвіду:
  • вакансії: $800−2 200;
  • найняті кандидати: $1 000−1 500.
3 роки досвіду:
  • вакансії: $1 500−3 500;
  • найняті кандидати: $2 000−2 500.
5 років досвіду:
  • вакансії: $3 000−5 000;
  • найняті кандидати: $3 500−4 000.
7+ років досвіду:
  • вакансії: $3 500−6 000;
  • найняті кандидати: $4 000−4 500

React. js — найпопулярніша навичка

Серед кандидатів-фронтендерів 65% володіють React. js, 54% — JavaScript, 42% — TypeScript. У вакансіях ці навички також входять до трійки найпопулярніших. Крім того, часто згадуються навички бекенд-розробки, як-от Python і PostgreSQL, що свідчить про попит на фулстек-фахівців.
Графік: Djinni
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
