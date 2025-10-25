З листопада українці зможуть оформити автоматичні відстрочки в «Резерв+» Сьогодні 13:15 — Особисті фінанси

З листопада українці зможуть оформити автоматичні відстрочки в «Резерв+»

З 1 листопада запрацює автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна буде у смартфоні через «Резерв+» або в ЦНАПі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що змінюється з 1 листопада

1. Автоматичне продовження відстрочок

Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично — без повторних заяв і черг у ТЦК.

Автопродовження стосується:

людей з інвалідністю;

багатодітних батьків;

студентів;

науковців;

інших категорій, визначених постановою Уряду № 560.

2. Відстрочка у смартфоні

9 типів відстрочок уже доступні в застосунку «Резерв+». Користувачі отримують цифровий документ з QR-кодом, який можна показати просто з телефона або роздрукувати, — обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

3. Подання заяви через ЦНАП

Для тих, хто не може скористатися смартфоном або чий тип відстрочки ще не додали до «Резерв+», заяву можна подати у ЦНАПі. Адміністратор внесе дані в електронну систему через Портал Дія та передасть заяву до ТЦК.

У Мінцифрі наголошують, ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

