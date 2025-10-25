0 800 307 555
З листопада українці зможуть оформити автоматичні відстрочки в «Резерв+»

Особисті фінанси
86
З 1 листопада запрацює автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна буде у смартфоні через «Резерв+» або в ЦНАПі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що змінюється з 1 листопада

1. Автоматичне продовження відстрочок
Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично — без повторних заяв і черг у ТЦК.
Автопродовження стосується:
  • людей з інвалідністю;
  • багатодітних батьків;
  • студентів;
  • науковців;
  • інших категорій, визначених постановою Уряду № 560.
2. Відстрочка у смартфоні
9 типів відстрочок уже доступні в застосунку «Резерв+». Користувачі отримують цифровий документ з QR-кодом, який можна показати просто з телефона або роздрукувати, — обидва варіанти мають однакову юридичну силу.
3. Подання заяви через ЦНАП
Для тих, хто не може скористатися смартфоном або чий тип відстрочки ще не додали до «Резерв+», заяву можна подати у ЦНАПі. Адміністратор внесе дані в електронну систему через Портал Дія та передасть заяву до ТЦК.
У Мінцифрі наголошують, ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.
За матеріалами:
Finance.ua
