США втричі збільшили винагороду для іммігрантів за добровільне повернення додому Сьогодні 12:34

Нелегальні мігранти у США зможуть отримати виплату у розмірі $3 тис. та безкоштовний авіаквиток, якщо добровільно покинуть країну до кінця цього року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США.

Умови участі в програмі

Для отримання виплати необхідно зареєструватися на самостійну депортацію через застосунок CBP Home до кінця поточного року.

Учасникам програми надається:

виплата у розмірі $3 тис.;

безкоштовний переліт до країни походження;

звільнення від цивільних штрафів або санкцій за порушення строків перебування у США.

Для участі у програмі необхідно завантажити застосунок CBP Home, заповнити особисті дані та подати заявку.

Організацію поїздки та оплату перельоту бере на себе Міністерство внутрішньої безпеки США.

Особи, які не скористаються цією можливістю, підлягатимуть затриманню та примусовій депортації без права повторного в’їзду до США.

Що відомо про програму

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, з січня 2025 року добровільно залишили країну 1,9 млн осіб, які перебували в країні нелегально. Десятки тисяч з них скористалися програмою CBP Home.

У травні Finance.ua писав про те, що Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про запуск нової програми, яка передбачає фінансову та транспортну допомогу для осіб, що перебувають у країні нелегально, з метою їх добровільного повернення на батьківщину. Ініціатива реалізується через мобільний додаток CBP Home.

Будь-хто з нелегальних мігрантів, хто вирішить самостійно залишити США за допомогою додатку, отримає одноразову виплату у розмірі $1000 після підтвердження прибуття до країни походження.

Участь у програмі може стати фактором, що зберігає можливість легального повернення до США в майбутньому.

Видання The Washington Post писало, що адміністрація Дональда Трампа активно працює над планом масових депортацій, прагнучи досягти цілі у мільйон депортованих іммігрантів протягом першого року президентства. Однак, співробітники імміграційної служби та аналітики все більш скептично ставляться до того, що адміністрація Трампа може депортувати таку кількість іммігрантів за один рік. Детальніше про це Finance.ua писав за посиланням

