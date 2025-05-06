США виплачуватимуть по $1000 нелегальним іммігрантам за самостійну депортацію — Finance.ua

США виплачуватимуть по $1000 нелегальним іммігрантам за самостійну депортацію Сьогодні 18:00 — Світ

США виплачуватимуть по $1000 нелегальним іммігрантам за самостійну депортацію

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про запуск нової програми, яка передбачає фінансову та транспортну допомогу для осіб, що перебувають у країні нелегально, з метою їх добровільного повернення на батьківщину. Ініціатива реалізується через мобільний додаток CBP Home

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки США.

«Добровільна депортація — це найкращий, найбезпечніший і найекономічніший спосіб залишити США. Нова програма — це безпечно для всіх та вигідно для платників податків», прокоментувала міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Умови програми

Будь-хто з нелегальних мігрантів, хто вирішить самостійно залишити США за допомогою додатку, отримає одноразову виплату у розмірі $1000 після підтвердження прибуття до країни походження.

Цей підхід дозволить уникнути арешту з боку імміграційної служби (ICE) та забезпечити безпечніший спосіб виїзду як для мігрантів, так і для американських правоохоронців.

Витрати на депортацію

У DHS наголошують, що навіть попри виплату компенсації, програма дозволить знизити загальні витрати на депортацію приблизно на 70%. Для порівняння, традиційна процедура арешту, утримання та примусової депортації однієї особи коштує бюджету в середньому $17 121.

Перші приклади застосування вже є

Нещодавно одна особа, яка в’їхала в США за адміністрації Байдена, скористалася додатком для оформлення авіаквитка з Чикаго до Гондурасу.

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Ще кілька подібних рейсів заплановано на поточний та наступний тиждень.

Як взяти участь у програмі

Подати заяву на участь у програмі можна через додаток CBP Home, заповнивши форму «Intent to Depart» (Намір виїзду). Протягом цього процесу особи, які демонструють реальні кроки до виїзду, не підлягатимуть першочерговій депортації.

Крім того, участь у програмі може стати фактором, що зберігає можливість легального повернення до США в майбутньому.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post писало , що адміністрація Дональда Трампа активно працює над планом масових депортацій, прагнучи досягти цілі у мільйон депортованих іммігрантів протягом першого року президентства. Однак, співробітники імміграційної служби та аналітики все більш скептично ставляться до того, що адміністрація Трампа може депортувати таку кількість іммігрантів за один рік.

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