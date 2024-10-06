У Португалії планують впровадити нову систему депортації нелегальних мігрантів — Finance.ua

У Португалії планують впровадити нову систему депортації нелегальних мігрантів Сьогодні 22:13 — Світ

У Португалії планують впровадити нову систему депортації нелегальних мігрантів, Фото: depositphotos

Уряд Португалії хоче запровадити нову систему повернення та видворення мігрантів, які перебувають в країні без дозволу, а також створить Національний підрозділ з питань іноземців та кордонів у складі поліції.

Про це повідомляє Euractiv.

Що планують запровадити

«У нас була прогалина у поверненні, висиланні нелегальних громадян, у перевірках та багатьох завданнях з контролю за в’їздом. Ми обіцяли і сьогодні реалізуємо створення Національного підрозділу з питань іноземців та кордонів у складі SEF (Служби у справах іноземців та імміграції — ред.)», — сказав міністр уряду Антоніу Лейтау Амару на пресконференції за підсумками засідання уряду.

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Амару підкреслив, що новий поліцейський підрозділ відповідатиме за контроль повітряного кордону, імміграційний контроль, репатріацію нелегальних мігрантів, яка, за словами міністра, наразі «не працює».

Нові заходи щодо повернення та видворення нелегальних мігрантів є частиною законопроєкту про прикордонний контроль, який уряд схвалив у четвер, тепер його направлять до парламенту.

Уряд Португалії оголосив про створення нового поліцейського підрозділу в червні, коли опублікував План дій у галузі міграції.

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Після ліквідації служби SEF 29 жовтня минулого року поліція створила підрозділ з безпеки аеропортів та прикордонного контролю, який контролює осіб, що в’їжджають та виїжджають з країни повітряним транспортом, а також забезпечує безпеку в аеропортах.

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