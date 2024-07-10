Португалія пообіцяла виділити Україні по €220 мільйонів допомоги впродовж двох років — Finance.ua

Португалія пообіцяла виділити Україні по €220 мільйонів допомоги впродовж двох років Сьогодні 16:39

Португалія пообіцяла виділити Україні по €220 мільйонів допомоги впродовж двох років

Допомога Україні від Португалії досягне у 2024 році 220 млн євро, стільки ж Лісабон має намір надати й у 2025 році.

Про це заявив глава уряду Португалії Луїс Монтенегро, повідомляє JN

«Португальська допомога Україні цього року досягне понад 220 мільйонів євро, а у 2025 році вона буде надана в такому ж обсязі», — йдеться у повідомленні.

Монтенегро також додав, що Португалія має намір досягти 2% бюджетних витрат на оборону, що буде досягнуто на рік раніше, ніж очікувалося, у 2029 році.

«Ця міжнародна коаліція також розглядає можливість внесення великого фінансового внеску у військову, гуманітарну, політичну та економічну підтримку України», — зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомлялось раніше, у Лісабоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співробітництво у галузі безпеки.

Укрінформ За матеріалами:

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