Португалія пообіцяла виділити Україні по €220 мільйонів допомоги впродовж двох років — Finance.ua

Португалія пообіцяла виділити Україні по €220 мільйонів допомоги впродовж двох років
Допомога Україні від Португалії досягне у 2024 році 220 млн євро, стільки ж Лісабон має намір надати й у 2025 році.
Про це заявив глава уряду Португалії Луїс Монтенегро, повідомляє JN.
«Португальська допомога Україні цього року досягне понад 220 мільйонів євро, а у 2025 році вона буде надана в такому ж обсязі», — йдеться у повідомленні.
Монтенегро також додав, що Португалія має намір досягти 2% бюджетних витрат на оборону, що буде досягнуто на рік раніше, ніж очікувалося, у 2029 році.
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«Ця міжнародна коаліція також розглядає можливість внесення великого фінансового внеску у військову, гуманітарну, політичну та економічну підтримку України», — зазначив прем’єр-міністр.
Як повідомлялось раніше, у Лісабоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співробітництво у галузі безпеки.
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