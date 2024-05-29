Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Києву цьогоріч передадуть €126 млн на оборону — Finance.ua

Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Києву цьогоріч передадуть €126 млн на оборону Сьогодні 12:48 — Казна та Політика

Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Києву цьогоріч передадуть €126 млн на оборону

Україна та Португалія уклали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Зокрема, домовленості передбачають допомогу українському війську на цей рік.

Про це повідомив Офіс президента.

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Згідно з документом, у 2024 році Португалія зобов’язалася надати Україні щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки, включно з матеріальними та фінансовими внесками. Зазначається, що цьогоріч Лісабон уже виділив 100 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів на підтримку України.

Окрім того, угода підтверджує участь Португалії в коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Домовленості передбачають співпрацю двох країн у галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Також в угоді Португалія засвідчила підтримку вступу України в ЄС та НАТО.

hromadske За матеріалами:

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