Іспанія направить 5 мільярдів євро на зброю для України: Зеленський розкрив деталі — Finance.ua

Іспанія направить 5 мільярдів євро на зброю для України: Зеленський розкрив деталі Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

Іспанія направить 5 мільярдів євро на зброю для України: Зеленський розкрив деталі

Україна та Іспанія уклали Угоду про співпрацю у сфері безпеки. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія до 2027 року надасть 5 млрд євро на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді.

«Сьогодні ми підписали з прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я дуже вдячний за цю угоду. Справді, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги і на період до 2027 року — 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру», — повідомив Зеленський.

Також президент сказав, що в Україні цінують інтерес Іспанії до спільних проектів у виробництві зброї та розвитку технологій безпеки. «Спільні проекти обов’язково додадуть сили нашим народам, і не лише військової, а й економічної. Це нові робочі місця», — сказав Зеленський.

Він вдячний за рішення Іспанії надати Україні додаткові снаряди та броньовану техніку.

«Я вдячний вам за абсолютно необхідну допомогу для безпеки України та особливо за системи ППО та ракети до них», — додав президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні обговорив із прем'єром Іспанії подальше посилення української протиповітряної оборони та те, як Іспанія може цьому допомогти.

Як наголосив президент України, російська армія зараз щомісяця застосовує лише керованих авіабомб понад 3000 як проти українських фронтових позицій, так і проти звичайних міст та сіл.

«Ми вважаємо, що наступного місяця може бути 3500. Цього місяця 3200. Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб», — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна просить світ надати додаткові системи «Петріот». Зокрема, як сказав глава держави, треба хоча би сім таких систем, а для Харкова потрібні хоча б дві системи.

Глава держави поінформував Санчеса про ситуацію на фронті та про російські спроби розширити війну.

«Путін багато говорить нібито про переговори, але різні народи вже мали справу з подібними диктаторами, які не брешуть лише тоді, коли мовчать. Просто треба дивитися на реальні вчинки таких людей, таких диктаторів», — підкреслив Зеленський.

Також президент наголосив, що Сили оборони зараз захищаються від чергової російської наступальної операції.

«І саме тому ми зараз особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки та відчутного примусу оосії до світу всіма засобами», — сказав Зеленський.

Окремо Зеленський зазначив, що Санчес підтвердив участь у Саміті світу, що відбудеться у червні у Швейцарії.

«Наразі вже 90 країн підтвердили свою участь. І ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва», — зазначив президент.

За словами Зеленського, цей саміт стане першою реальною нагодою наблизити справедливий надійний мир, а «не просто якусь паузу між російськими ударами». Президент додав, що на саміті вдасться побачити, хто у світі насправді вірить у міжнародне право та готовий дієво його захищати.

УНІАН За матеріалами:

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