Україна та Бельгія уклали безпекову угоду. Сили оборони отримають допомогу на €977 млн вже цьогоріч — Finance.ua

Україна та Бельгія уклали безпекову угоду. Сили оборони отримають допомогу на €977 млн вже цьогоріч Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Україна та Бельгія уклали безпекову угоду. Сили оборони отримають допомогу на €977 млн вже цьогоріч

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомили в Офісі президента.

Згідно з угодою, Бельгія на 10 років бере на себе зобов’язання, а також готовність надавати підтримку Україні. Так, вже цьогоріч Україна отримає військову допомогу на щонайменше 977 млн євро цього року.

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Як зазначає ОП, уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, — 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч.

Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів. А також сприятиме проведенню військових тренувань.

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Окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці української «формули миру», посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові.

Також між Україною та Бельгією поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

Окрім того, в угоді Бельгія підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske За матеріалами:

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