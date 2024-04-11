Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Finance.ua
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Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду

Казна та Політика
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Президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.
Про це повідомив глава держави у Телеграмі.
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«Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО», — написав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України прибув з візитом до Литви, де він візьме участь у саміті Триморʼя та проведе переговори з главами держав-партнерів.

Довідка Finance.ua:

  • Нова ера глобального переозброєння набирає обертів, і це означатиме значні витрати та деякі жорсткі рішення для західних урядів, які вже борються з хиткими державними фінансами. Незважаючи на те, що минулого року світові витрати на оборону досягли рекордних 2,2 трильйона доларів, країни Європейського Союзу лише почали замислюватися про те, який зусиль вимагатиме безпека в зв’язку з діями агресивної росії, нестабільним Близьким Сходом та розширенням китайської армії.
  • Франція, Італія та Іспанія будуть особливо вразливі, якщо додаткові витрати фінансуватимуться через ринки облігацій, а державний борг Риму підскочить до 179% обсягу виробництва до 2034 року зі 144% цього року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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