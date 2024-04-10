Понад 10 трильйонів доларів: які нові виклики для США та союзників в гонці за переозброєння — Finance.ua

Понад 10 трильйонів доларів: які нові виклики для США та союзників в гонці за переозброєння Сьогодні 12:25

Понад 10 трильйонів доларів: які нові виклики для США та союзників в гонці за переозброєння

Нова ера глобального переозброєння набирає обертів, і це означатиме значні витрати та деякі жорсткі рішення для західних урядів, які вже борються з хиткими державними фінансами.

Про це пише bloomberg в своїй статті.

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Незважаючи на те, що минулого року світові витрати на оборону досягли рекордних 2,2 трильйона доларів, країни Європейського Союзу лише почали замислюватися про те, який зусиль вимагатиме безпека в зв’язку з діями агресивної росії, нестабільним Близьким Сходом та розширенням китайської армії.

Згідно з підрахунками Bloomberg Economics, якби США та їх союзники з Великої сімки досягли згоди, це означало б додаткові зобов’язання на понад 10 трильйонів доларів протягом наступного десятиліття.

Жорстока реальність для США та їхніх союзників полягає в тому, що успіхи путіна в Україні означають, що їм потрібно різко зміцнити свою оборону в Східній Європі, водночас створюючи противагу Китаю — так само, як ця країна розширює співпрацю з Москвою.

Президент Сі Цзіньпін чітко заявив про свої амбіції поставити Тайвань під контроль Пекіна, силою, якщо це необхідно, і все більше заявляє про територіальні претензії Китаю в інших частинах Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

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Ці подвійні загрози спонукають західних лідерів та їхніх виборців до вирішення проблем, пов’язаних із податками, соціальною допомогою та державними запозиченнями.

«Я не передбачаю фіскальної кризи, спровокованої підвищеними витратами на оборону. Але мене хвилює криза національної безпеки, спричинена неспроможністю захистити вашу країну», — сказав Саймон Джонсон з Массачусетського технологічного інституту.

Аналіз Bloomberg Economics показує, як зростаючий тягар підготовки до війни створить нову фіскальну парадигму для більшості членів НАТО.

Навіть просте виконання альянсом мінімальних 2% річного ВВП на військові витрати зупинило б значну частину консолідації боргу ЄС після пандемії. Досягнення 4% змусить слабших суверенів блоку зробити болісний вибір між ще більшими обсягами запозичень, значними скороченнями в інших частинах бюджету або підвищенням податків.

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Франція, Італія та Іспанія будуть особливо вразливі, якщо додаткові витрати фінансуватимуться через ринки облігацій, а державний борг Риму підскочить до 179% обсягу виробництва до 2034 року зі 144% цього року.

Навіть в США, які вже виділяють 3,3% свого річного ВВП на оборону, запозичення зростуть до 131% з 99% протягом наступного десятиліття, якщо вони збільшать свій військовий бюджет до 4%.

Наслідки можуть проявитися, коли МВФ оприлюднить оновлені прогнози боргу наступного тижня на своїх весняних засіданнях. Офіційні особи вже сказали країнам поступово почати відновлювати фіскальні буфери на тлі зростання, яке, ймовірно, буде слабшим у наступні півтора десятиліття, ніж до пандемії Covid-19.

Водночас війна в Україні та Газі привернула увагу до Європи та Близького Сходу, і різке зростання військових бюджетів є глобальним явищем.

А витрати Китаю на оборону зростуть на 7,2% у 2024 році — найбільше за п’ять років.

У США адміністрація президента Джо Байдена вимагатиме збільшення на 1% військового бюджету, який і без того перевищує бюджет будь-якої іншої країни. А Метью Кроніг з Атлантичної ради каже, що його, можливо, доведеться подвоїти у відсотках від ВВП. «США далеко не там, де вони повинні бути», — сказав він.

Пам’ятаючи про це та перспективу другого терміну для скептично налаштованого щодо НАТО Дональда Трампа, 27 лідерів ЄС наприкінці березня розпочали важкі дискусії щодо того, як профінансувати капітальний ремонт свого оборонного сектора, зберігаючи при цьому допомогу Києву. Коментарі Трампа в березні, які посіяли сумніви щодо допомоги США Європі в разі війни, додали терміновості цим переговорам.

Незважаючи на таке занепокоєння, члени НАТО навряд чи найближчим часом погодяться витрачати на оборону 4% ВВП. Минулого року вони погодилися посилити свою обіцянку витратити щонайменше 2%.

Одним із планів НАТО є провести одну з найбільших реконструкцій своєї оборони з часів закінчення холодної війни.

Альянс має на меті привести близько 300 тис. військовослужбовців у підвищену готовність, причому учасники зможуть розширити вісім багатонаціональних бойових груп на своєму східному фланзі.

Альянсу необхідно заповнити давні прогалини, такі як ППО, поповнити запаси зброї та боєприпасів, а також продовжувати інвестувати в нові технології, щоб зберегти свою перевагу над росією. Україна також потребуватиме постійної підтримки, оскільки вона переживає третій рік війни з росією. Хоча все це може призвести до витрат, які політичні лідери почали підраховувати, це, все одно краще, ніж будь-яка альтернатива.

Довідка Finance.ua:

У I кварталі 2024 року Україна впровадила 54 військових стандарти. Майже десяток з них — це стандарти НАТО. Йдеться, зокрема, про військові стандарти щодо експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, а також стандартів щодо якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення та інших.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ.

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