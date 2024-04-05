З початку року Україна вже запровадила понад 50 стандартів НАТО — Міноборони Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

З початку року Україна вже запровадила понад 50 стандартів НАТО — Міноборони

У I кварталі 2024 року Україна впровадила 54 військових стандарти. Майже десяток з них — це стандарти НАТО.

Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

«Йдеться, зокрема, про військові стандарти щодо експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, а також стандартів щодо якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення та інших», — пояснив Гаврилюк.

Заступник міністра оборони окремо зазначив, що з 54 військових стандартів, прийнятих з початку 2024 року, 8 — стандарти, передбачені Цілями партнерство Україна — НАТО.

Зокрема, щодо проведення тактичних сухопутних операцій; хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту; транспортного забезпечення перевезень; медичного забезпечення; застосування комунікаційних та інформаційних систем та інших.

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Гаврилюк також повідомив, що у поточному році Міністерство оборони розробило і прийняло два національні стандарти системи керування життєвим циклом ОВТ.

«Запровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій уряду у 2024 році. Нагадаю, що у рамках пакету Цілей партнерства України з НАТО нашій країні було запропоновано запровадити до 2025 року 219 стандартів Альянсу. Загалом, станом на січень 2024 року, у Північноатлантичному альянсі діяло 1135 стандартів. Наразі зі рекомендованих 219 стандартів НАТО Україна вже запровадила 190 (ще 128 стандартів ми запровадили в ініціативному порядку). До кінця 2024 року плануємо прийняти ще близько 40 стандартів Альянсу у складових сектору безпеки і оборони», — уточнив Гаврилюк.

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