Зеленський підписав закон про медзабезпечення ЗСУ за стандартами НАТО — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про медзабезпечення ЗСУ за стандартами НАТО

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про медзабезпечення ЗСУ за стандартами НАТО
Зеленський підписав закон про медзабезпечення ЗСУ за стандартами НАТО
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ.
Про це йдеться на сайті ВР.
«Проєкт закону розроблено з метою закріплення повноважень Міністерства оборони України затверджувати для сил безпеки і сил оборони протоколи та стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні на основі (з числа) стандартів НАТО та/або стандартів, затверджених окремими державами — членами НАТО, визначати порядок додержання зазначених стандартів (рекомендацій) та здійснювати нагляд за їх додержанням», — пояснили ініціатори проєкту.
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Законопроєкт, зокрема, передбачає, що Міністерство оборони на основі стандартів НАТО та/або стандартів, затверджених окремими державами — членами НАТО для сил безпеки та сил оборони, затверджує:
  • клінічні протоколи;
  • табелі матеріально-технічного оснащення;
  • стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій і під час підготовки сил безпеки й сил оборони за призначенням;
  • визначає порядок дотримання зазначених стандартів і здійснює нагляд за цим;
  • за погодженням із Міністерством охорони здоров’я затверджує перелік і мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, які військовослужбовці застосовують в умовах ведення бойових дій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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