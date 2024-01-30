У Силах безпеки й оборони запровадили ще 18 стандартів НАТО — Finance.ua
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У Силах безпеки й оборони запровадили ще 18 стандартів НАТО

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У Силах безпеки й оборони запровадили ще 18 стандартів НАТО
У Силах безпеки й оборони запровадили ще 18 стандартів НАТО
У період з грудня 2023 року по січень 2024 року в Міноборони, ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони запроваджені ще 18 нових стандартів НАТО, які зокрема стосуються навчання, навігації та водолазної діяльністі.
Про це повідомляє Міноборони.
«Серед стандартів, які запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО: стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ, навчання Військово-морських сил зі зв’язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення», — ідеться у повідомленні.
Також в ініціативному порядку Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, паливно-мастильних матеріалів.
Загалом запроваджені 315 стандартів НАТО: 192 (88% від запланованого) — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу, 123 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.
В Альянсі існують 1135 стандартів, тобто в Силах безпеки і оборони України вже запроваджено майже 28% від загальної кількості.
За словами заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, це більше, ніж прийнято у деяких державах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу.
Заступник міністра додав, що у 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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