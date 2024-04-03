НАТО пропонує фонд на підтримку України в розмірі $100 млрд — Bloomberg Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

НАТО пропонує фонд на підтримку України в розмірі $100 млрд — Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити п’ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів доларів, щоб залучити Альянс до надання зброї Києву.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

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За словами співрозмовника агентства, члени НАТО все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов’язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн. — Ред.), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела.

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З верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

Видання зазначає, що якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми Альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняти як втягування в ширшу війну з росією, на більш активну допомогу Україні.

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