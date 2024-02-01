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Хто головні противники вступу України до НАТО — ЗМІ

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Хто головні противники вступу України до НАТО — ЗМІ
Хто головні противники вступу України до НАТО — ЗМІ
США і Німеччина — головні противники запрошення України до НАТО, хоча на цьому наполягають країни Східної Європи та Британія.
Про це пише Foreign Policy з посиланням на джерела.
Проти виступають і інші західні країни-члени НАТО. Вони вважають, що не можна приймати Україну поки йде війна, щоб не спровокувати конфлікт Альянсу з рф через окуповані українські території. Хоча в цілому вони підтримують вступ у довгостроковій перспективі.
«Вважається», що Франція готова направити Україні офіційне запрошення стати союзником НАТО.
Польща, Чехія і країни Балтії вважають, що тільки членство України в НАТО переконає росію пригальмувати вторгнення і покласти край війні.
Інші прихильники вступу вважають, що це буде дешевше, ніж постійне постачання зброї.
Але США попросили союзників не форсувати цю тему на літньому саміті НАТО у Вашингтоні, щоб не дати рф можливість говорити про розкол в Альянсі.
Видання пише, що навіть якщо Україна отримає запрошення, то на схвалення всіма країнами НАТО «можуть піти роки».
За матеріалами:
УНІАН
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