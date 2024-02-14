НАТО планує збільшити оборонне виробництво: як це допоможе Україні — Finance.ua

НАТО планує збільшити оборонне виробництво: як це допоможе Україні Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

НАТО планує збільшити оборонне виробництво: як це допоможе Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність збільшити оборонне виробництво Альянсу та забезпечити довгострокову підтримку України.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Заступник Столтенберга Мірча Джоане пояснив, що йдеться про пожвавлення оборонної промисловості.

«Через два роки після початку агресивної війни росії проти України абсолютно необхідно як для України, так і для євроатлантичної безпеки збільшити наше оборонне виробництво та оновити нашу оборонну промисловість», — зазначив посадовець.

За словами заступника генсека, з липня 2023 року Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти приблизно на 10 мільярдів доларів, у тому числі на ракети Patriot та 155-міліметрові снаряди.

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«У союзників єдиний набір сил. Тому нам необхідно забезпечити взаємодоповнюючий підхід до питань оборонно-промислового комплексу, який поважає компетенції НАТО, наприклад, у сфері встановлення стандартів і не створює бар'єрів між союзниками», — сказав Джоане.

Нагадаємо, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за 2023 рік становили 60% видатків загального фонду держбюджету України.

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УНІАН За матеріалами:

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