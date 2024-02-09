Україна створює Промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї — Шмигаль — Finance.ua

Україна створює Промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї — Шмигаль Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Україна створює Промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про створення очолюваного ним Промислово-оборонного комітету з метою зміцнення оборонно-промислового комплексу України шляхом системної підтримки виробників озброєнь та оборонної співпраці з іншими країнами.

Про це він повідомив у п’ятницю за підсумками засідання уряду.

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«У питанні посилення нашого ОПК важливо налагодити системну роботу. У цьому напрямку сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник — Прем'єр-міністр України», — написав Шмигаль у соцмережах.

З його слів, до складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем'єр-міністр з економіки, віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ.

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«Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання — вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі», — зазначив Шмигаль.

УНН За матеріалами:

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