Україна створює Промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї — Шмигаль — Finance.ua
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Україна створює Промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї — Шмигаль

Казна та Політика
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Україна створює Промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї — Шмигаль
Україна створює Промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про створення очолюваного ним Промислово-оборонного комітету з метою зміцнення оборонно-промислового комплексу України шляхом системної підтримки виробників озброєнь та оборонної співпраці з іншими країнами.
Про це він повідомив у п’ятницю за підсумками засідання уряду.
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«У питанні посилення нашого ОПК важливо налагодити системну роботу. У цьому напрямку сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник — Прем'єр-міністр України», — написав Шмигаль у соцмережах.
З його слів, до складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем'єр-міністр з економіки, віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ.
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«Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання — вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі», — зазначив Шмигаль.

Оборонно-промисловий комплекс та його розвиток під час війни

За матеріалами:
УНН
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