Рада ухвалила за основу законопроєкт про правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях — Finance.ua

Рада ухвалила за основу законопроєкт про правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Рада ухвалила за основу законопроєкт про правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає вдосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час воєнного стану.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі

Парламентарій уточнив, що рішення щодо законопроєкту № 10 454 прийнято 317 голосами.

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Законопроєкт розроблено з метою усунення невідповідностей між нормами права, які регулюють питання рівня прибутку у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення під час здійснення оборонних закупівель за неконкурентною процедурою та/або без застосування визначених законодавством видів (процедур) закупівель під час дії правового режиму воєнного стану, а також задля ретроспективного врегулювання негативних наслідків неоднакової правозастосовної практики та помилкового тлумачення положень деяких законодавчих актів.

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Документ передбачає доповнити статтю 30 Закону «Про оборонні закупівлі» частиною, яка внормовує рівень прибутку при придбанні товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони під час дії правового режиму воєнного стану, що здійснюється за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення видів (процедур) закупівель, визначених законодавством.

Передбачається, що після ухвалення законопроєкту в цілому він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діятиме щодо всіх державних контрактів з оборонних закупівель, які укладені за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення видів (процедур) закупівель та/або виконувалися (виконуються) під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

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