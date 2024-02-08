Рада ухвалила за основу законопроєкт про правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях — Finance.ua

Рада ухвалила за основу законопроєкт про правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає вдосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час воєнного стану.
Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі.
Парламентарій уточнив, що рішення щодо законопроєкту № 10 454 прийнято 317 голосами.
Законопроєкт розроблено з метою усунення невідповідностей між нормами права, які регулюють питання рівня прибутку у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення під час здійснення оборонних закупівель за неконкурентною процедурою та/або без застосування визначених законодавством видів (процедур) закупівель під час дії правового режиму воєнного стану, а також задля ретроспективного врегулювання негативних наслідків неоднакової правозастосовної практики та помилкового тлумачення положень деяких законодавчих актів.
Документ передбачає доповнити статтю 30 Закону «Про оборонні закупівлі» частиною, яка внормовує рівень прибутку при придбанні товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони під час дії правового режиму воєнного стану, що здійснюється за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення видів (процедур) закупівель, визначених законодавством.
Передбачається, що після ухвалення законопроєкту в цілому він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діятиме щодо всіх державних контрактів з оборонних закупівель, які укладені за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення видів (процедур) закупівель та/або виконувалися (виконуються) під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.
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