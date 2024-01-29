В Україні змінили порядок оборонних закупівель під час дії воєнного стану — Finance.ua

В Україні змінили порядок оборонних закупівель під час дії воєнного стану Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 11 листопада 2022 р. № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, Мельничук зазначив, що в Особливостях здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану передбачені виключні випадки, коли допускається укладення державного контракту (договору) без проведення закупівель у порядку, передбаченому пунктом 8 Особливостей.

Також допускається порядок визначення ціни державного контракту (договору), укладеного без застосування конкурентних процедур закупівель на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів.

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За інформацією Мельничука, документом визначається перелік витрат виконавців державних контрактів із оборонних закупівель, які не можуть бути включені до ціни державного контракту (договору), укладеного відповідно до абзацу першого пункту 9 Особливостей.

Крім того, передбачено запровадження особливості здійснення оборонних закупівель за рамковою угодою для державного підприємства Міноборони «Агенція закупівель у сфері оборони» та Адміністрації Держспецзв’язку.

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