В Україні змінили порядок оборонних закупівель під час дії воєнного стану — Finance.ua
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В Україні змінили порядок оборонних закупівель під час дії воєнного стану

Казна та Політика
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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 11 листопада 2022 р. № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Зокрема, Мельничук зазначив, що в Особливостях здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану передбачені виключні випадки, коли допускається укладення державного контракту (договору) без проведення закупівель у порядку, передбаченому пунктом 8 Особливостей.
Також допускається порядок визначення ціни державного контракту (договору), укладеного без застосування конкурентних процедур закупівель на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів.
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За інформацією Мельничука, документом визначається перелік витрат виконавців державних контрактів із оборонних закупівель, які не можуть бути включені до ціни державного контракту (договору), укладеного відповідно до абзацу першого пункту 9 Особливостей.
Крім того, передбачено запровадження особливості здійснення оборонних закупівель за рамковою угодою для державного підприємства Міноборони «Агенція закупівель у сфері оборони» та Адміністрації Держспецзв’язку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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