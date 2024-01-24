При закупівельних агенціях Міноборони з’являться наглядові ради за участі міжнародних партнерів — Finance.ua

При закупівельних агенціях Міноборони з’являться наглядові ради за участі міжнародних партнерів Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

При закупівельних агенціях Міноборони з’являться наглядові ради за участі міжнародних партнерів

При двох закупівельних агенціях Міністерства оборони, які опікуються тиловим забезпеченням армії та закупівлею озброєння і техніки, з’являться наглядові ради, до яких увійдуть і основні міжнародні партнери України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, коментуючи питання зміни системи закупівель для потреб Сил оборони.

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«Ми рухаємось у двох напрямках: по-перше, активно співпрацюємо з правоохоронними органами, система чинить опір, однак ми його здолаємо. Наприклад, у грудні СБУ та ОГП у взаємодії з Міноборони ліквідували корупційну схему на придбання боєприпасів для ЗСУ майже на 1,5 млрд грн, які були виведені з України, ці гроші 100% будуть повернені найближчим часом в український бюджет, ми над цим працюємо разом із СБУ. По-друге, працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно. Це важливо. Тобто ми впроваджуємо нову архітектуру закупівель саме за стандартами НАТО», — сказав Кліменков.

Якщо раніше Міноборони встановлювало правила закупівель, проводило торги, саме перевіряло якість, що створювало корупційні ризики, то тепер система змінилась, зазначив заступник міністра. Наразі Міноборони формує політику і контролює процеси, а закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції. Зокрема, тилове майно закуповує «Державний оператор тилу», а зброю — Агенція оборонних закупівель.

«Найближчим часом ми будемо посилювати контроль цих агенцій шляхом створення наглядових рад. Незабаром ми оголосимо конкурс на відбір рекрутингової компанії, яка допомагатиме вибрати кандидатів для цих наглядових рад», — додав Кліменков.

Також він підтвердив, що до складу наглядових рад увійдуть основні міжнародні партнери України.

Довідка Finance.ua:

22 грудня 2023 року Служба безпеки України у взаємодії та за сприяння міністра оборони Рустема Умєрова ліквідувала корупційну схему закупівлі боєприпасів для ЗСУ майже на 1,5 млрд гривень;

у результаті комплексних заходів у Києві правоохоронці затримали керівника одного з головних управлінь Міноборони, який виявився причетним до оборудки.

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Укрінформ За матеріалами:

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