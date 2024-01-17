Україна почала виробляти артсистеми за стандартами НАТО, удвічі збільшила випуск боєприпасів — Камишін Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Україна почала виробляти артсистеми за стандартами НАТО, удвічі збільшила випуск боєприпасів — Камишін

Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО і вдвічі збільшила випуск боєприпасів.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на панельній дискусії в Українському домі в Давосі в середу.

За його словами, розпочато комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони (ППО), розширюється виробництво дронів і тепловізорів.

Читайте також Щомісяця в найближчі пів року Україна збільшуватиме військове виробництво — Камишін

«Зараз ми переживаємо унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО і вже почали виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО. Як сказав мій президент (президент України Володимир Зеленський. — Ред.), ми вже починаємо це робити. Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу», — сказав Камишін.

За його словами, потреба в компонентах, яких дуже бракує, закриватиметься шляхом створення спільних підприємств із зарубіжними партнерами.

«Не вистачає компонентів, не вистачає вибухових речовин. Тому ми маємо приділяти увагу спільному виробництву з європейськими та американськими компаніями. Упевнений: спільні зусилля дадуть відповідні результати», — сказав міністр.

Читайте також Українців закликають збирати FPV-дрони у себе вдома

Він повідомив, що Україна активно розвиває напрямок ППО, створюючи гібридні установки.

«Звичайно, будь-яка система ППО, якщо нову розвивати, потребує тривалого часу… І щоб не чекати роками, ми створили саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети. Або, скажімо, брали західні ракети, західні пускові установки, до яких застосовували радянські ракети», — розповів Камишін.

Він висловив подяку європейським, американським стратегічним партнерам, які допомагали Україні з посиленням ППО. «Це допомогло нам врятувати життя», — констатував Камишін.

Крім того, за його словами, в Україні великими темпами розвивається виробництво дронів.

«Якби ви хотіли купити що-небудь, зроблене в Україні рік тому, вам би не багато вдалося. Були деякі марки, але достатньої майстерності не було. Цей рік (2023-й. — Ред.) довів, що ми цю індустрію побудували. І це стало видимою і важливою складовою оборонної промисловості. Ми виробляємо те, що працює в небі, на воді та під водою. Усе працює», — заявив міністр.

При цьому він повідомив, що витрати на випуск дронів значно скоротилися: зокрема, на виробництво FPV-дронів вони впали з $1 тис. до $500. А найдешевші дрони, які виробляються в країні, коштують $300. Розвивається і виробництво тепловізорів.

Читайте також Верховна Рада затвердила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних

Камишін також повідомив, що ЗСУ активно застосовують на полі бою роботизовані установки.

«Робособаки є. У нас є один центр, який захищений іноземними дронами. Командний центр. І росіяни не розуміють, що насправді вони борються з роботами, а не з військовими частинами, підрозділами», — сказав Камишін.

Водночас він повідомив, що більшість виробників, які працюють в оборонному секторі України, приватні: 190 із 200 компаній недержавної форми власності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.