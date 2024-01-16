Українців закликають збирати FPV-дрони у себе вдома — Finance.ua

Українців закликають збирати FPV-дрони у себе вдома Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Українців закликають збирати FPV-дрони у себе вдома

Віцепрем'єр, міністр цифрової інформації Михайло Федоров розповів про новий проєкт «Народний дрон», в рамках якого можна пройти інженерний курс, щоб створювати квадрокоптери просто у себе вдома.

«Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та необхідних інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання», — повідомив Федоров, закликавши реєструватися за посиланням.

Зібраний безпілотник необхідно надіслати інструкторам Victory Drones, які його перевірять і тільки потім передадуть військовим. За словами голови Мінцифри, навчання повністю безплатне, а курс стартує кожні два тижні.

«Учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. Це дуже високий показник для пілотної збірки», — розповів Федоров.

Утім, користувачі соцмереж скептично поставились до проєкту, зазначаючи, що багато дронів кустарним способом не «наклепаєш».

Вечірній Київ За матеріалами:

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