Українців закликають збирати FPV-дрони у себе вдома — Finance.ua

Українців закликають збирати FPV-дрони у себе вдома
Віцепрем'єр, міністр цифрової інформації Михайло Федоров розповів про новий проєкт «Народний дрон», в рамках якого можна пройти інженерний курс, щоб створювати квадрокоптери просто у себе вдома.
«Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та необхідних інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання», — повідомив Федоров, закликавши реєструватися за посиланням.
Зібраний безпілотник необхідно надіслати інструкторам Victory Drones, які його перевірять і тільки потім передадуть військовим. За словами голови Мінцифри, навчання повністю безплатне, а курс стартує кожні два тижні.
«Учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. Це дуже високий показник для пілотної збірки», — розповів Федоров.
Утім, користувачі соцмереж скептично поставились до проєкту, зазначаючи, що багато дронів кустарним способом не «наклепаєш».
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