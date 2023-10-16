Щомісяця в найближчі пів року Україна збільшуватиме військове виробництво — Камишін Сьогодні 07:39 — Казна та Політика

Щомісяця в найближчі пів року Україна збільшуватиме військове виробництво — Камишін

У найближчі пів року вітчизняне виробництво у військово-промисловому комплексі зросте в рази.

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

«Більшість того, що летить за межі України, вироблене в Україні. Більшість того, що летить сьогодні на лінії фронту, — вже вироблено в Україні. І ви побачите у найближчі пів року, як кожного місяця кратно зростатиме вітчизняне виробництво», — пообіцяв Камишін.

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Він зауважив, що Україна 20 років будувала економіку, в основі якої лежала аграрна складова. І Україні вдалося стати «житницею Європи». Проте ця модель не може бути живучою у довгостроковій перспективі, як свідчать останні події з експортом збіжжя.

«Війна змусила нас будувати оборонно-промисловий комплекс. Якщо ми, як держава, сфокусуємося на оборонці і дамо можливість цій галузі розвиватися, я впевнений, що ми побудуємо найсильніший оборонно-промисловий комплекс», — зазначив Камишін.

Він навів приклад із виробництвом безпілотників, обсяги якого лише за останні пів року зросли у 100 разів. Цей спільний із Мінцифри проєкт став експериментальним, але за таким принципом в Україні вже починають розвиватися інші напрямки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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