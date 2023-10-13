Україна викуповує 60% всього світового виробництва дронів Mavic — Finance.ua

Україна викуповує 60% всього світового виробництва дронів Mavic
Для протистояння російській агресії Україна активно використовує безпілотні літальні апарати (БПЛА), в тому числі китайського виробництва. Для прикладу, Україна купує 60% від загальних об'ємів дронів китайської компанії Mavic, не враховуючи інших закупівель БПЛА.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.
«Цього року ми додатково 40 мільярдів гривень направили на закупівлю дронів. Це дрони українського і іноземного виробництва. Україна викуповує 60% всього світового виробництва Mavic», — зазначив голова уряду.
За його словами, крім імпорту Україна самостійно виробляє лінійку потужних БПЛА, які сьогодні роблять «певні технологічні прориви».
Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд намагається полегшити і прискорити створення українського ринку дронів, і аналогічно займається стимулюванням проривів в інших сферах ВПК і промисловості, інвестує в технології подвійного призначення.
«Будемо продовжувати це робити, тобто інвестувати сьогодні в „мілітарі“ — це перспективна справа. Крім того, що вона формує економіку воєнного часу, вона також вплине на економіку майбутнього», — підсумував Денис Шмигаль.
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