На «Армію дронів» виділять близько 48 млрд грн у 2024 році — Finance.ua

На «Армію дронів» виділять близько 48 млрд грн у 2024 році Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

На «Армію дронів» виділять близько 48 млрд грн у 2024 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на «Армію дронів» виділять приблизно 48 млрд грн у 2024 році, а ще 48 млрд грн — на виробництво озброєння і боєприпасів.

«Акценти нашого виробництва — це дрони. „Українська армія дронів“ повністю запущена, працює, 40 млрд грн профінансовано урядом цього року. Ми продовжимо це фінансування», — сказав Шмигаль на пресконференції в п’ятницю.

Прем'єр наголосив, що країна фінансуватиме виробництво боєприпасів, техніки, бронемашин, а також ракетної програми України.

Шмигаль зазначив, що ці витрати фінансуватимуться за рахунок податку на доходи фізичних осіб.

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За його словами, сума ПДФО становитиме близько 96 млрд грн і її буде розподілено на потреби оборони, зокрема орієнтовно половина піде на українське виробництво озброєння, техніки і боєприпасів, а половина — на «Армію дронів».

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