Зеленський схвалив податкові пільги для виробництва дронів в Україні — Finance.ua

Зеленський схвалив податкові пільги для виробництва дронів в Україні Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський підписав два закони, які стимулюють виробників безпілотних літаючих апаратів під час воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект № 9275 та № 9276

Законопроект № 9275 скасовує сплату ПДВ при ввезенні в Україну комплектуючих для комплектуючих (матеріали, вузли, агрегати обладнання) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА

А законопроект № 9276 передбачає звільнення від сплати ввізного мита компонентів для виробництва чи ремонту безпілотних систем.

Рада схвалила ці законопроекти 29 травня.

Пільги на імпорт дронів в Україну

У березні Кабмін ухвалив постанову, яка на час воєнного стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників. Раніше на отримання висновку витрачалося до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів.

Також уряд підтримав низку рішень, які значно спростять ввезення безпілотних літальних апаратів до України. Тепер для ввезення дронів на територію України не потрібні жодні документи від служби експортного контролю чи інших органів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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