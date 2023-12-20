Зеленський пообіцяв Україні мільйон дронів: Кабмін відповів, скільки реально зробити — Finance.ua
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Зеленський пообіцяв Україні мільйон дронів: Кабмін відповів, скільки реально зробити

Казна та Політика
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Зеленський пообіцяв Україні мільйон дронів: Кабмін відповів, скільки реально зробити
Зеленський пообіцяв Україні мільйон дронів: Кабмін відповів, скільки реально зробити
Лідер Україні Володимир Зеленський на своїй пресконференції зробив амбітну заяву: держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив у Telegram, що йдеться про понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів з дальністю за 1000 км.
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«Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тис. ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км», — наголосив Камишін.
За його словами, вже станом на грудень 2023 року Україна виробляє понад 50 тисяч FPV дронів.
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Камишін підкреслив: «Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається».

Довідка Finance.ua:

  • 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року в Україні буде виготовлено мільйон FPV-дронів;
  • глава держави наголосив, що не повинно бути затримок та проблем з виробництвом й постачанням виготовлених безпілотників, як це сталося у ситуації, коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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