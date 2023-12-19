Мобілізація коштуватиме Україні 500 млрд гривень — Зеленський Сьогодні 18:37 — Казна та Політика

Мобілізація коштуватиме Україні 500 млрд гривень — Зеленський

Генштаб Збройних сил України попросив додатково мобілізувати 450−500 тисяч людей. Це може коштувати Україні 500 млрд гривень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції.

«Головком та Генштаб звернулися на рівні Ставки з мобілізації щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступальних дій. Вони запропонували мобілізувати додаткових 450−500 тисяч осіб», — заявив глава держави.

Читайте також У Раді зареєстрували новий законопроєкт про демобілізацію військових

Президент каже, що має бути комплексний план щодо того, що буде з мільйонною армією людей та з хлопцями, які вже два роки захищають нашу державу. І цей план має міститися у законі, який розробляє Верховна рада разом з військовими.

«Якщо в нас є питання ротаційні, питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. Я поки що не побачив там демобілізацію, а якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, ми повинні знайти демобілізаційні процеси», — заявив Зеленський.

Також він наголосив, що в документі повинні бути чітко визначені питання відряджень, відпусток, про перехід служби з одного місця на інше тощо. Всі запити, які є сьогодні в армії повинні відповідати сучасним викликам.

«Що стосується грошей. Мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень. Тому я як президент України, як людина, яка присвячує багато часу пошуку фінансової підтримки України, я хотів би розуміння від прем'єра та міністра фінансів — а звідки гроші?» — наголосив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.